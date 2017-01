Cinco restaurantes en Sevilla para olvidarte de los excesos navideÃ±os

¿Y quién dijo que la comida rápida era sinónimo de mala calidad? Los chicos de Just Good han venido a Sevilla para demostrarnos justo lo contrario, y es que Just Good es comida fast-food con platos frescos y sanos elaborados con ingredientes de máxima calidad basados en la dieta mediterránea. Destaca una gran variedad de ensaladas, a lo que hay que sumar los wraps, cremas y sopas, los sándwiches, e incluso hamburguesas de lo más apetitoso pero sin ser un ladrillo para el estómago. Elaboradas con falafel, soja, o atún (también tienen una clásica, por si es demasiado para ti). Además, Just Good sirve comida a domicilio.

Dirección: Calle Avión Cuatro Vientos, 1