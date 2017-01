Los 25 mejores restaurantes de Madrid en 2016

Llega de nuevo el momento de hacer un balance de los que, en mi opinión, han sido los mejores restaurantes de Madrid durante el 2016 que acaba de finalizar. La de este año es ya la décima edición de esta lista. Cuando empezamos hace una década con este juego apenas nadie hacía listas. Ahora las hace todo el mundo, por lo que hay una evidente saturación. Pero la tradición obliga, y sé que muchos de ustedes la esperan cada año, unos para tomar nota, otros para criticarla. No me preocupa. Como repito año tras año esta es una lista muy personal que no es más que un divertimento y que se limita a reflejar mi visión de los establecimientos madrileños. Como siempre, son 25 los elegidos. Muchos, con méritos suficientes, tienen que quedar fuera.

Como pueden ver no hay cambios en el podio. Los tres primeros siguen siendo las referencias en Madrid. Santceloni empezó como primero hace diez años y ahí sigue, inmutable. En aquel entonces muchos tenían dudas sobre ese lugar de privilegio, ahora parece que se han disipado, al menos para una mayoría. El segundo puesto de Diverxo es provisional porque por diversos motivos no he podido comer allí este año, pendiente de una visita en los próximos días de la que les daré cumplida cuenta. Mientras, Coque, que vuelve a ser tercero por tercer año consecutivo, sigue creciendo. Un trío que, de momento, no ve amenazadas sus posiciones por el resto de restaurantes madrileños.

Entre los diez primeros muchas casas tradicionales (Sacha, La Tasquita, Viridiana) y la presencia de dos restaurantes de cocinas foráneas, Kabuki Wellington, que ya estaba, y la entrada en ese top ten de Punto MX, cada vez más sólido. En el resto, ligeras variaciones, con la excepción de la subida de cinco puestos de Álbora, donde este año he tenido excelentes comidas (A Barra no está porque figura encabezando la lista de novedades de 2016 que publiqué hace unos días).

Sí hay este año bastantes novedades. Seis nada menos. La más importante es Dstage, consolidado ya Diego Guerrero como uno de los valores más sólidos de Madrid. Vuelve a la lista La Buena Vida, con su impecable cocina de producto, y entran La Tasquería (mejor novedad de 2015), La Bien Aparecida y Hortensio, estos dos también destacadas novedades del año anterior. Con ellos El Oso, que sustituye a su hermano menor, Esbardos, que el año pasado cerraba esta lista.

Entre los que salen de la lista, Ramón Freixa, que siempre ha estado entre mis favoritos. La explicación es sencilla, llevo dos años sin comer allí y tampoco he tenido referencias de gente de confianza. Por tanto no puedo evaluar el momento por el que pasa el restaurante. Espero resolverlo este año. Desaparece, por cierre, Sergi Arola, y son baja Sudestada, Kena y Zalacaín. No se come peor en ellos, pero hay otros que están haciendo muy bien las cosas. La salida de Zalacaín obedece al anunciado cierre por una temporada para hacer una profunda reforma. Habrá que esperar.

Dicho lo cual, así queda la lista de este año 2016 que acaba de dejarnos.

1. SANTCELONI. Repite clasificación.

2. DIVERXO. Repite puesto.

3. COQUE. Repite puesto.

4. KABUKI WELLINGTON. Repite puesto.

5. SACHA. Repite puesto.

6. LA TASQUITA DE ENFRENTE. Sube un puesto.

7. ÁLBORA. Sube cinco puestos.

8. VIRIDIANA. Sube un puesto.

9. PUNTO MX. Sube dos puestos.

10. LAKASA. Repite puesto.

11. 99 SUSHI BAR. Sube dos puestos.

12. LA MANDUCA DE AZAGRA. Sube dos puestos.

13. LÚA. Sube tres puestos.

14. DSTAGE. Nuevo en la lista.

15. ALABÁSTER. Repite puesto.

16. VIAVÉLEZ. Baja un puesto.

17. LA BOMBA BISTRÓ. Baja un puesto.

18. DE LA RIVA. Sube un puesto.

19. LA BUENA VIDA. Nuevo en la lista.

20. LA TASQUERÍA. Nuevo en la lista.

21. HORTENSIO. Nuevo en la lista.

22. O’PAZO. Baja un puesto.

23. RAFA. Repite puesto.

24. LA BIEN APARECIDA. Nuevo en la lista.

25. EL OSO. Nuevo en la lista.

Salen Sergi Arola, Sudestada, Kena, Zalacaín, Ramón Freixa y Esbardos.

