La pasarela flotante mÃ¡s larga del mundo

China es conocida por la construcción de atracciones extremas tales como largos puentes de cristal o miradores de vértigo. Ahora el país asiático vuelve a ser noticia por la inauguración de la mayor plataforma flotante del mundo sobre el río Hongshui y que ya ha sido incluida en el Libro Guinness de los récords.

El pasado día 1 de enero se estrenaba en el condado de Luodian, provincia de Guizhou (China), una pasarela flotante de 50 kilómetros de largo, lo que significa una extensión de más del doble de la longitud de Manhattan.

La estructura está hecha de bloques de plástico que se mantienen mediante anclas. A lo largo de la misma hay más de 20.000 objetos flotantes, incluyendo un pato gigante, y durante el día sirve como centro de entretenimiento y deportes acuáticos. Por la noche, la plataforma se ilumina con cientos de bombillas de colores convirtiendo el lugar en un espectáculo de luz. Tras su apertura el día de Año Nuevo, más de 60.000 personas han visitaron el lugar.

Amazing #aerial view: World's longest floating path opens to public in SW China. Extending 5,100+ meters, the pathway breaks @GWRpic.twitter.com/3RDC9gbp21