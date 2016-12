Las noticias de series más destacadas de la 4ª semana de Diciembre

Esta semana, sin que sirva de precedente, he ampliado el número de noticias a comentar. Pese a mi intención de seguir haciendo resúmenes en cinco puntos, en esta ocasión me he dejado llevar por una ola de novedades que hasta ahora no se había dado en este mes, empezando por una divertida noticia relacionada con la última película de Star Wars: Rogue One.

A sabiendas del éxito que iba a cosechar, Disney ha decidido incorporar ciertos personajes a su universo expandido y el primero que veremos en otro medio será Saw Gerrera, el personaje al que da vida el polifacético Forest Whitaker.

En realidad, este personaje ya aparecío en la primera serie animada en CGI de Star Wars, pero reaparecerá (con un aspecto diferente al de la película y al de la serie anterior) en un capítulo de la serie «Star Wars Rebels», un show que no me cansare de recomendar y que al igual que pasara con «The Clone Wars», ha sabido aglutinar todo lo que significa Star Wars. Aquí tenéis un avance.