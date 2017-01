5 Razones para ver El Exorcista, la serie de 2016

Las series de televisión cada vez cuentan con repartos más espectaculares y en el caso de El Exorcista, tenemos estrellas de primer nivel. Por encima de todos, destaca Geena Davis, la actriz que hizo de Thelma en el clásico Thelma y Louis, y que aquí interpreta a una devota madre de familia.

Davis esta soberbia en su papel, y esta abrigada por la presencia de otras caras conocidas como son las de Alfonso Herrera (uno de los protagonistas de telenovela mexicana Rebelde y que tras eso ha participado en un montón de proyectos interesantes como la reciente Sense8), Ben Daniels (conocido por papeles recientes en Rogue One, Flesh and Bone o House of Cards) o Hannah Kasulka (The Green Room), que interpreta magistralmente a la joven poseída del film.

Todos aportan un valor incalculable a la serie, y aunque esto pudiera parecer algo que atribuir a los personajes, no me los imagino interpretados por otros actores y actrices que pudieran haber aportado más al show.