Las 5 noticias de series más importantes de la semana final de 2016

El año llega a su fin y esta es la última entrega de mi sección de series en este 2016. Han sido 365 repletos de novedades y en su semana final me ha costado recopilar cinco noticias que merecieran la pena, pero aquí están.

Empezaré por una relacionada con el director de las seis primeras películas de Star Wars, George Lucas. Como personaje icónico del cine y autor de una de las sagas más importantes de todos los tiempos (muy presente estos días por el estreno de Rogue One y la muerte de Carrie Fisher), aparecerá, con matices, en la serie Legends of Tomorrow de la cadena The CW.

Como seguro que sabréis, esta spin-off de Arrow y The Flash presenta a un grupo de héroes que viajan por el tiempo intentando detener a un villano inmortal, y en el noveno capítulo de la segunda temporada (que se emitirá el 24 de enero y que estará disponible en HBO España) alterarán la historia provocando que George Lucas abandone la escuela de cine, evitando que dirija Star Wars, Indiana Jones, etc.

Esta dramática alteración provocará una serie de cambios en los protagonistas de la serie, y claro está, habrá que arreglar este desaguisado para que todo vuelva a la normalidad.

Evidentemente, no será George Lucas quien de vida a su versión joven, pero desde luego, la inclusión de este artista en la serie refleja lo importante que es para cultura popular por mucho que algunos le critiquen.