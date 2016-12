23 series que esperabas como agua de mayo y que vuelven en Enero de 2017

Además de los estrenos de nuevas series que harán que pierdas la cabeza, enero también viene cargado de regresos de series que, o bien estrenan nuevas temporadas, o continúan su actividad tras el parón navideño. Aunque el número es bastante más elevando del que expongo, creo que las veintitrés series que comento son las más esperadas de cuantas se estrenan en este mes que, históricamente suele ser duro en todos los aspectos.

Id tomando nota.

Sherlock

La cuarta temporada de Sherlock aterriza en USA y UK el 1 de enero, pero gracias a Netflix solo tendremos que esperar un día para poder disfrutar de ella en español. En principio, se han anunciado tres episodios repartidos entre el 1 y el 15 de enero, conociéndose ya el titulo de los dos primeros.

Cazadores de Sombras

La adaptación de la saga de novelas para adolescentes que se estrelló en 2013 parece que está teniendo más suerte en televisión. La segunda temporada Cazadores de Sombras volverá a Freeform el 2 de enero y en España podremos seguirla en Netflix desde el día 3 a un capitulo por semana. En esta temporada, habrá nuevos misterios y seres sobrenaturales a los que hacer frente.

Bones

El 3 de enero de 2017 comienza la duodécima y última temporada de Bones, uno de los procedimentales más longevos de la televisión. Booth y Brennan investigarán sus últimos casos en Fox, pero aún no tenemos fecha de regreso en nuestro país.

The Blacklist

Tras su parón navideño, el show policiaco de James Spader y Megan Boone estrenará nuevos episodios a partir del 5 de Enero. En USA, NBC es la encargada de emitir The Black List, y en España, Movistar Series aún no ha confirmado cuándo empezará a retransmitirla con doblaje en español.

Sleepy Hollow

Tras las bajas de la tercera temporada, Sleepy Hollow vuelve a Fox el 6 de enero a Fox USA para seguir explorando este particular mundo de sucesos paranormales que nacieron gracias al relato del jinete sin cabeza de Washington Irvin.

En la cuarte temporada, habrá nuevas adhesiones y varias partidas de personajes, y aún no hay fecha de estreno en FOX España.

Grimm

La sexta y última temporada de Grimm vuelve a NBC el 6 de enero, teniendo que esperar el público español hasta el 12 de este mismo mes para disfrutar de ella doblada en nuestra lengua. En los nuevos episodios se intentará cerrar tramas abiertas que la serie lleva arrastrando, haciendo que Nick tenga que endurecerse aún más en su función de Grimm.

Crónicas Vampíricas

El 13 de enero es la fecha elegida por The CW para hacer regresar a los vampiros más atractivos y famosos de la televisión tras su parón navideño. Así pues, la octava temporada sigue imparable, dirigiendo a Stefan, Damon y Caroline hasta el final de uno de los shows para adolescentes más popular de los últimos años.

Gotham

Los habitantes de Gotham también vuelven de su parón navideño en enero, en concreto, el día 16. En el capítulo que se estrena ese día (el 3x12), volveremos a encontrarnos con Jerome, el tipo que hace las veces de El Joker en esta particular versión del universo de Batman.

Into the Badlands

La espera ha sido larga, pero por fin el 18 de enero podremos volver a disfrutar de las acrobacias de Daniel Wu en el extraño mundo post apocalíptico que nos presenta Into the Badlands.

La serie, que podría estrenarse en AMC España en marzo, seguirá las aventuras de Sunny y M.K. para seguir una vida en la que los Barones (los de la serie, no los del PSOE) no los pongan en peligro constante ¿Lo conseguirán? Sin duda lo tienen difícil.

Como defender a un Asesino

Annalise Keating (Viola Davis) y los suyos regresan el 19 de enero con sus casos y conspiraciones tras el parón navideño. En esta temporada, se espera que se aclaren algunos misterios más sobre este grupo de abogados que, a lo tonto, empiezan a tener más cadáveres a sus espaldas que ciertas dictaduras.

Anatomía de Grey

Meredith y los trabajadores del Seattle Grace Hospital regresan de sus vacaciones navideñas el 19 de enero. Tras trece temporadas, ya se me hace difícil seguir este show, pero desde aquí aviso a sus seguidores para que estén atentos.

Scandal

Otra abogada de color que regresa en enero es la protagonista de Scandal. Esta serie de ABC USA se ha retrasado debido al embarazo de su protagonista, pero vuelve a la carga para seguir mostrando como Olivia Pope sigue gestionando y manejando las crisis de la Casablanca. En antena a partir del 19 de enero y sin fecha de estreno con doblaje en España (en V.O.S.E. lo hará en Fox Life a partir del 20).

Supergirl

La prima de Superman regresa a la actualidad como el resto de compañeros en The CW tras su parón navideño. Kara lo hará el 23 de enero y tendrá que enfrentarse a nuevos enemigos sacados del cómic.

Jane the Virgin

La “virgen” televisiva más popular del momento sigue su periplo desde el 23 de enero tras un embarazo no deseado y sorprendente. En España no hay fecha para su regreso con doblaje en español (sí que lo podréis ver en V.O.S.E. a partir del 24 en Movistar Series), pero por su audiencia, no se hará esperar mucho.

The Flash

El velocista escarlata de The CW también se ha tomado unas vacaciones y volverá a la pantalla el 24 de enero para seguir arreglando los desaguisados provocados por sus viajes en el tiempo. En España, es TNT quien tiene su distribución y todavía no sabemos cuándo empezarán a emitir los nuevos episodios de esta espectacular tercera temporada.

Legends of Tomorrow

Justo después del regreso de The Flash (24 de enero), llegan los héroes de Legends of Tomorrow (disponible en HBO España), que seguirán viajando por el tiempo y atendiendo “crisis” a un nivel muy diferente que sus compañeros de Star y Central City.

Arrow

El arquero “verderón” (venga... esmeralda) tampoco podía faltar a su cita en el universo DC que emite The CW y a partir del 25 vuelve a vivir aventuras en V.O. Como siempre, habrá que esperar un par de semanas para ver los capítulos doblados de Arrow en Calle 13, pero merece la pena.

The Magicians

Una serie del canal SyFy que no me hizo nada de gracia pero que sé que tiene su público ¡Y mucho! The Magicians regresará con su segunda temporada a partir del 25 de enero en USA y seguiremos viendo estas versiones “para adultos” del concepto de aprendices mágicos que nos trajo J.K. Rowling.

The Path

Aaron Paul(Breaking Bad) regresa como protagonista en la segunda temporada de The Path, el drama de Hulu que en España podemos ver gracias a Amazon Prime Video. Su adhesión a la particular secta que nos presenta la serie se verá comprometida y podremos descubrir que pasa a partir del día 25 de enero.

Suits

Este aclamado drama legal con reminiscencias al intrusismo laboral vuelve a la USA Network tras su parón navideño con el resto de su segunda temporada. En los nuevos episodios de Suits seguiremos descubriendo nuevos casos y viendo cómo evoluciona la relación sus personajes.

Supernatural

Los hermanos Winchester y compañía también vuelven de vacaciones navideñas y lo hacen el 26 de enero con la segunda parte de su duodécima temporada. El capítulo de regreso llevara a Sam, Dean, Castiel, Crowley y Rowena hasta la Casablanca para enfrentarse con el señor oscuro.

Black Sails

Esta serie de piratas que servía como precuela a La Isla del Tesoro se despide en su cuarta temporada. Con un comienzo retrasado por razones que desconozco, los nuevos episodios empezarán a emitirse en el canal Starz desde el 29 de enero y veremos hasta donde llegan los piratas que quedan de este show.

Hora de Aventura: Islas

Para acabar, una serie de animación que gusta tanto a niños como adultos. Hora de Aventuras se despide del público en esta miniserie titulada “Islas” en la que se pondrá punto y final a las aventuras de Finn, Jake y el resto de habitantes de Ooa. Disponible en Cartoon Network USA a partir del 30 de enero, espero (sí, yo personalmente) que Boing u otro canal se atreva a traerla rápidamente a España. ¡Cruzad los dedos!