Las 15 mejores series de vampiros y hombres lobos

Esta producción original de Netflix llegó a nuestro país en octubre de 2015 y pese a tener un reparto curioso, una estética alucinante y unas dosis de gore realmente llamativas, no ha conseguido engancharme.

Eso no quiere decir que no tenga su punto, y solo por el hecho de mostrar a un hombre lobo que busca justicia, Hemlock Grove resulta original. Además si a eso le sumamos el atractivo innato de Famke Janssen, los extraños personajes y las alucinantes transformaciones, no es de extrañar que tuviera tantos seguidores.