10 series de televisión repletas de números musicales

Aunque no son series de temática musical, he creído oportuno mencionar estos tres títulos que tiene como factor común la serie Glee. American Horror Story está creada por Ryan Murphy, el mismo genio detrás de Glee, y tanto Grant Gustin (The Flash), como Melissa Benoist (Supergirl) estuvieron en dicha serie musical.

Aparte de eso, la razón de incluirlos es que American Horror Story nos otorgó una buena cantidad de números musicales. Algunos de ellos fueron interpretados por la genial Jessica Lange (genial el número del juego de los nombres o su versión de Life on Mars del fallecido David Bowie en AHS Freakshow), pero Evan Peters y Sarah Paulson también se marcaron algunos temas maravillosamente interpretados.

En cuanto a Supergirl y The Flash, no tienen números musicales, al menos no hasta ahora, ya que se ha confirmado que en la tercera temporada del Velocista Escarlata, habrá un crossover exclusivo con Supergirl en el que sus protagonistas rememorarán su trabajo en Glee cantando y bailando al estilo superhéroico. Yo no puedo esperar a verlo, y espero disfrutar tanto de este crossover musical como del resto de las series de The CW.