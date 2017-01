10 Grandes series de tv que parece que nadie esté viendo

La razón de que mucha gente no vea esta serie es que no se trata de un show al alcance de todo el mundo, pero incluso así, Mr. Robot está aguantando con índices decentes de audiencia y recogiendo algún que otro premio.

Personalmente, tengo que decir que no me entusiasma demasiado, pero me hace mucha gracia oír hablar de ella a mucha gente que no sabe nada de ella al margen de que trata temas de informática y de “hacktivismo”.