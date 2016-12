Zuckerberg recula: Facebook sí es un medio de comunicación

Mark Zuckerberg cambia de estrategia. El creador de Facebook siempre ha negado que su red social sea un medio de comunicación a pesar del papel que ha ido desarrollando en los últimos años. Pero ha llegado un momento en el que es tan evidente que seguir negándolo no tendría sentido.

Zuckerberg realizó una retransmisión en directo por Facebook junto a Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de la red social. El objetivo de ambos era hacer balance del 2016 y reflexionar sobre el futuro de la compañía.

En uno de los aspectos en los que ha insistido el CEO ha tenido mucho que ver con los últimos tiempos convulsos que ha vivido la compañía. Según Zuckerberg, el usuario puede confiar en Facebook a la hora de consumir información. Evidentemente, esta defensa tiene que ver con las acusaciones a las que se ha tenido que enfrentar la red social por dar cabida a informaciones falsas y bulos, inclinando así hacia el lado republicano la victoria electoral de EE.UU.

Esta ha sido la gran evidencia que ha echado por tierra el argumento que ha mantenido hasta ahora Zuckerberg. El joven multimillonario no se ha cansado de repetir en los últimos años que Facebook es solo una compañía tecnológica que no produce contenido sino que crea herramientas. Y la última vez fue este mes de agosto ante la agencia «Reuters» con motivo de su encuentro con el Papa Francisco.

Pero a la hora de hacer balance del 2016, el joven ha hecho las siguientes declaraciones: «Facebook es un nuevo tipo de plataforma. No es una empresa de tecnología tradicional. No es una compañía de medios tradicional. Ya saben, construimos tecnología y nos sentimos responsables de cómo se usa. No escribimos las noticias que la gente lee en la plataforma. Pero, al mismo tiempo, también sabemos que hacemos mucho más que distribuir noticias y que somos una parte importante del discurso público». Ahora sí, la red social se identifica como compañía tecnológica y como medio de comunicación.

Por qué Zuckerberg ha cambiado de opinión

Es la primera vez que no niega categóricamente ser un medio de comunicación. Aún así, en el vídeo, Zuckerberg insiste en que Facebook no es un medio como tal porque no crea contenido, pero sí generan interacción e influye, más si cabe, en la opinión pública. Así, durante el vídeo, hizo mención especial al equipo que se dedica a luchar contra este tipo de contenidos que tanto han ensombrecido su papel.

El hecho de que ahora recule y modifique su discurso, tiene mucho que ver con los acontecimientos en los que la compañía se ha visto envuelta. Sin ir más lejos, hace unos días, Alemania apostaba por perseguir activamente a los responsables de generar noticias falsas en Facebook. De hecho, el ministro de Interior alemán recordó: «Una compañía que gana miles de millones a costa de internet (refiriéndose a Facebook) también tiene una responsabilidad social».

Y es que no hay que olvidar que aunque Facebook no escribe noticias, sí decide cuáles muestra a los usuarios a través del algoritmo del News Feed que actúa como editor, priorizando unos contenidos sobre otros. Además, no hay que olvidarse de las tendencias. Facebook fue acusada de manipular los «Trending Topics» de la sección de noticias a favor de determinados intereses.

Todo ello son pruebas más que suficientes para reconocer que Facebook no es solo una red social. Y muestra de ello es también Instant Articles, una herramienta que puso en marcha a principios de año tras un gran acuerdo con los principales medios de comunicación del mundo, entre ellos, ABC, que permite al lector una mayor velocidad de carga y lectura más ágil de la noticia, con gráficos, fotos y vídeos integrados.

Ahora veremos cómo encara la compañía el 2017. Primero, habrá que ver si el plan de Facebook para combatir las noticias falsas y los mensajes del odio resulta efectivo. Y, segundo, qué otros pequeños pasos da para que la red social siga su camino como medio de comunicación.