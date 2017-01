El fracaso de la normativa de las Â«cookiesÂ» obliga a buscar una medida mÃ¡s transparente

La norma va para cuatro años y, durante este tiempo, se ha avanzado poco al respecto de una mayor transparencia sobre el uso de datos personales en la navegación web. Las llamadas «cookies» -datos que almacenan los sitios web en tu navegador- entraron lentamente en las páginas web para cumplir con una normativa europea pero, ahora, la Comisión Europea ha decidido dar marcha atrás y replantearse el tratamiento de la información para alcanzar un mecanismo menos intrusivo que la fórmula escogida en la actualidad: avisos y mensajes que eclipsan parte del contenido.

Y mientras los controles sobre las «cookies» se intensifican, Europa busca un nuevo reglamento. La CE ha propuesto racionalizar la denominada «disposición sobre cookies» que a su juicio ha dado lugar a un «exceso de solicitudes» de autorización a los usuarios de internet. De esta forma, Bruselas cree que las nuevas normas permitirán a los internautas un «mayor control de sus entornos» y una «vía fácil» para aceptar o rechazar el seguimiento de estos archivos en sus navegadores para recibir anuncios personalizados. Éstos contienen información sobre su actividad e historial de navegación y sirven, a su vez, para ajustar perfiles de usuarios en aras de afinar más la publicidad segmentada.

En cualquier caso, la propuesta señala que noserá necesario obtener el consentimiento para las «cookies» invasivas ajenas a la privacidad que mejoran la experiencia de internet, como por ejemplo, recordar el carro de la compra en plataformas comerciales online. Además, la propuesta redactada prohíbe las comunicaciones electrónicas no solicitadas por cualquier medio, por ejemplo, mediante correos electrónicos, mensajes de texto y, en principio, llamadas telefónicas, si los usuarios no han dado su consentimiento.

La norma actual obliga a los navegadores a establecer por defecto una configuración sobre si desea aceptar las «cookies» que van a ser instaladas en el dispositivo u ordenador. La idea es introducir un pequeño matiz y establecer normas más sencillas para alcanzar un mayor control de la privacidad de los usuarios. «Depende de nuestros usuarios decir sí o no», explica Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión para el Mercado Único Digital.

Esta medida, sin embargo, comienza ahora su travesía legal y se estudiará en el seno del Parlamento Europeo y los estados miembros En caso de ser finalmente aprobada, entrará en vigor en marzo de 2018. Los anunciantes online, sin embargo, consideran que esta decisión puede socavar la capacidad de muchos sitios para financiarse y seguir ofreciendo servicios gratuitos.

«Especialmente afectará a aquellas empresas que encuentran más dificultades para hablar directamente con sus usuarios finales», señala en un comunicado Yves Schwarzbart, jefe de política y asuntos regulatorios de IAB, asociación que representa al sector de la publicidad, el marketing y la comunicación digital. Desde la Federación Profesional de Comercio Electrónico (Fevad) apuntan que esta nueva iniciativa «aclarará muchas áreas de incertidumbre que rodean la normativa vigente».

Según Borja Adsuara, abogado y experto en derecho en internet, la actual regulación «no ha servido para lo que se pretendía» y «molestaba a los usuarios». A su juicio, «más que carteles con advertencias, lo que tienen que hacer las autoridades o los sistemas de autorregulación y autocontrol es vigilar lo que hacen de verdad las llamadas "cookies" porque los usuarios no tienen capacidad de distinguir entre una amable "cookie" y un troyano.

La idea se enmarca dentro del esfuerzo del organismo en velar por la privacidad de los datos de los usuarios, entre lo que se encuentra una equiparación de los servicios digitales de comunicación (WhatsApp, Viber, Skype, las llamadas OTT's) como compañías de telecomunicaciones tradicionales.