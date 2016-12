Los mejores Â«smartphonesÂ» aptos solo para manos de Â«gigantesÂ» del 2016

Xiaomi también tiene «phablets». Y el Redmi Pro ha sido la otra bestia con la que la compañía ha sorprendido este año.

Este «smartphone» tiene una pantalla de 5,5" con una resolución de 1920x1080 Mpx, monta un procesador MediaTek Helio X25 de 10 núcleos a 2.5 GHz, una batería de 4050 mAh, 32, 64 o 128 GB de memoria interna, RAM de 4 GB, cámara trasera de 13 Mpx y delantera de 5 Mpx. Y a todo ello se le añade el precio. Xiaomi compite en la gama alta, ofreciendo terminales de prestaciones tan altas como estas, propias de la mayor gama y, sin embargo, a un precio «de risa».

Lo único que se puede echar de menos es que no tenga sistema de carga rápida. O que su diseño no sea tan bonito a simple vista. Pero es que todo no se puede tener.

Precio: desde 179 €