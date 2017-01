El iPhone cumple diez aÃ±os como el Â«gadgetÂ» mÃ¡s revolucionario

Caminamos hacia un mundo en donde la tecnología lo impregna absolutamente todo. Todos los espacios de la sociedad y las industrias se han plegado ante la incorporación de procesos informatizados y uso de dispositivos electrónicos de toda índole. El teléfono móvil inteligente, ahora visto como un producto «commodity» presente en miles de millones de bolsillos, se ha convertido en uno de los más revolucionarios inventos de la historia. Y el iPhone contribuyó a ese ascenso hace justo una década.

«Hemos reinventado el teléfono», dijo el malogrado Steve Jobs el día de su presentación. Y no estuvo equivocado, porque aunque antes de su aparición ya existían teléfonos con funciones más avanzadas la llegada del iPhone lo cambió todo. Ha cambiado las reglas de los mercados donde se ha comercializado, forzando incluso a las operadoras (en su momento) a redefinir su modelo de negocio. El «smartphone» en sí ha sustituido a múltiples aparatos tecnológicos que, antes de su explosión comercial, coexistían en los hogares ante los primeros compases de la revolución digital. Ha contribuido a convertir la informática móvil en parte de la vida de las personas.

Aquel primer modelo parecía un híbrido entre el iPod y un teléfono móvil. Pero representó un cambio de paradigma al ser concebido como un miniordenador con las más altas prestaciones. Introdujo una serie de atributos táctiles, unos comandos sencillos, desterró por completo los teclados físicos, un original sistema de bloqueo que han arrastrado a la competencia a seguir sus pasos.

Ingesos de Apple gracias a la venta de iPhones - STATISTA

Los que tengan ya una cierta edad y sean aficionados al mundo de la tecnología no se olvidarán aquel 9 de enero de 2007 cuando apareció el visionario fundador de Apple, Steve Jobs, para mostrarle al mundo su nueva creación. Lo que entonces no se esperaba era cómo ese iPhone ha inaugurado (y permitido) el desarrollo de multitud de aplicaciones de todo tipo, convirtiéndose en un importante negocio subyacente. Y lo logró de una manera compacta, en unos escasos 135 gramos de peso y 1,16 centímetros. Lo nunca visto. Y eso que no era el primer teléfono con pantalla táctil ni es considerado el primer «smartphone».

Ahora, cuando los fabricantes y empresas del sector exploran la capacidad de otras tecnologías como la realidad virtual para trasladarlas al móvil, asombra el hecho de ver la tremenda evolución que ha supuesto este aparato de marras en tan corto espacio de tiempo, aunque por el medio haya cortado numerosos servicios e industrias que hasta entonces eran casi indispensables.

El iPhone, que atrapó las miradas desde un primer momento, se convirtió pronto en la mayor fuente de ingresos de la compañía, que este pasado ya 2016 ha registrado sus primeras bajas ventas en un mercado, el de los «smartphones», cada vez más saturado y competitivo. Esa situación, ha forzado a la empresa a diversificar sus fuentes de ingresos e impulsar las aplicaciones y servicios para mejorar su ratio de beneficios.

El mundo se encuentra ahora expectante ante la próxima «maravilla» de Apple. Septiembre o octubre son los meses que se barajan para la llegada del iPhone X (iPhone 7S o iPhone 8, según algunos informes). Mejor cámara, una pantalla sin marcos, con curvas, pantalla OLED en una de sus versiones, una batería más eficiente, adiós al característico botón Home y un nuevo (y revolucionario) sistema de carga inalámbrica están en las quinielas. A todas luces, la compañía necesita un revulsivo que vuelva a ensombrecer a la competencia, que en los últimos tiempos se ha fortalecido sobre todo a raíz de la irrupción de marcas asiáticas de bajo coste basadas en Android.

[Gráfico elaborado por Statista]