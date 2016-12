Ya puedes jugar a Pokémon Go desde tu Apple Watch

Pokémon Go ya está disponible en Apple Watch. Los usuarios del «wearable» de Apple ya podrán encontrar criaturas desde su muñeca: Niantic y Nintendo acaban de lanzar el juego para este dispositivo, tal y como dijeron hace unos meses en la keynote de Apple.

Basta con actualizar el juego en la App Store o descargarlo de nuevo para que aparezca la instalación en watchOS. Una vez instalado en el reloj, podrán verse todos los Pokémon que haya cerca. El juego no funciona como tal en el reloj de Apple, sino que es una pequeña guía de bolsillo que avisa de las criaturas que hay cerca, para que saques el iPhone y los captures como has hecho siempre. De esta manera, no hará falta mirar el «smartphone» por la calle y ahorrarás batería.

La aplicación permite:

- Registrar cada sesión de juego como un entrenamiento, y la mecánica de juego cuenta de cara a las metas de actividad personales.

- Recibir notificaciones acerca de Pokémon cercanos.

- Contar los pasos de cara a eclosionar huevos de Pokémon y recibir Caramelo con vuestro Compañero Pokémon.

- Recibir notificaciones acerca de Poképaradas cercanas y coleccionar los objetos que tengan.

- Recibir notificaciones cuando eclosionen los huevos y se otorguen medallas.