El obispo readmite como vicario a Juan JosÃ© Mateos, que dimitiÃ³ por admitir la imagen hindÃº en la iglesia

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha reafirmado la continuidad en el cargo del vicario general, Juan José Mateos, quien había dimitido a finales de agosto después de entrar la imagen de la divinidad Ganesh de la comunidad hindú al santuario de Santa María de África para mostrarle su respeto a la patrona de Ceuta.

El vicario de Ceuta ha anunciado en una carta la decisión del Obispado de Cádiz y Ceuta de reafirmarlo en el puesto, «tras aclarar una cuantas cosas por la polémica suscitada con la entrada de la deidad Ganesh en el Santuario de Nuestra Señora de África».

Juan José Mateos Castro ha agradecido las muestras de cariño recibidas en los últimos días «pero no puedo aceptar que, a veces, esas muestras de cariño vayan unidas al rechazo a la Iglesia o a nuestro obispo Rafael Zornoza, nuestro pastor».

«Sabéis que he lamentado y asumido toda la responsabilidad por los hechos acaecidos el pasado domingo 27 de agosto y he pedido perdón como se dice en el comunicado del Obispado, al tiempo que agradezco mi cariño y mi cercanía a la comunidad hindú de Ceuta con la que siempre he mantenido una cordial relación y con la que quiero seguir manteniendo lazos de amistad para contribuir a la buena convivencia y armonía», ha explicado.

En el comunicado del obispado, según el vicario, «de ningún modo se reprueban las legítimas tradiciones hinduistas, ni se falta el respeto a sus integrantes o a sus creencias, ya que hemos de comprender que la buena relación entre las distintas religiones parte del respeto mutuo y la aceptación de que cada uno tiene sus normas y su propia identidad».

En un comunicado, a finales de agosto, el Obispado de Cádiz y Ceuta anunciaba la dimisión al considerar que se trataba de un hecho que «ha estado mal y no se debió consentir», e incluso el propio obispo, Rafael Zornoza Boy, expresó su «más profundo dolor» por un hecho que según el Obispado ha podido «herir, escandalizar o confundir en su fe» a la comunidad cristiana.