Regalos fÃ¡ciles de Ãºltima hora con los que acertar

Ha llegado el día y te das cuenta de que se te ha olvidado comprar alguno de los regalos que tenías previstos, o ha surgido uno de última hora que no habías pensado. No eres el único, y además, algo de lo que tenías en mente ya está agotado en prácticamente todos los establecimientos porque ha sido un éxito de ventas durante esta Navidad. Si te sientes identificado no te preocupes, porque te proponemos regalos fáciles de última hora que puedes adquirir sin comerte demasiado la cabeza.

Si el regalo es para una persona especial, a la que tenías pensado comprar un detalle que al final no ha podido ser, plantéate buscar un viaje que lo disfrute. Desde tu propia casa puedes buscar vuelos en las páginas web de las compañías aéreas y comprar un billete de avión y una reserva de hotel que quedará muy bien en un sobre navideño con el nombre del destinatario, un regalo fácil de última hora con el que triunfarás.

La idea del viaje te convence, pero no quieres imprimir los billetes y meterlos en el sobre tienes otra opción de regalo fácil de última hora: las cajas de experiencias. Acércate a alguno de los establecimientos que las venden —especialmente en grandes superficies comerciales— o a través de la página web y adquiere una de ellas para que sea la persona destinataria del regalo quien elija qué lugar quiere visitar. Además, estas cajas no solo ofrecen la posibilidad de viajes, sino que también puedes adquirir otros planes como excursiones de aventuras, gastronómicas o experiencias relajantes, como una tarde en un spa.

Para no arriesgar hay básicos con los que —si conoces algo los gustos de la persona— es muy fácil que aciertes para regalar a última hora. A un apasionado de la lectura nunca le va a defraudar un libro. No es necesario que sea uno de los best sellers, que probablemente sean más complicados de conseguir a estas alturas, sino que con cualquier libro que te llame la atención y pienses que puede ser del gusto de la persona en cuestión, quedarás fenomenal. Lo mismo ocurre con la música. Busca el CD de su artista favorito y cómpralo y acertarás seguro.

Hay personas con gustos complicados con las que en ocasiones resulta muy complicado acertar. Si tienes que hacer un regalo de última hora a alguien así y te da miedo fallar tienes la solución: una tarjeta regalo. Muchos establecimientos cuentan con la posibilidad de adquirir estas tarjetas con varios importes disponibles, de manera que puedes elegir cuánto quieres gastarte para que sea más tarde la persona destinataria del obsequio quien decida en qué invertir ese dinero.

Puede que la persona a la que quieres hacer un regalo le guste mucho la ropa. Aprovecha porque hay muchas tiendas que ya han inaugurado su periodo de rebajas y cómprale alguna prenda que sepas que va a necesitar. Si no quieres arriesgar con las tallas, apuesta por complementos como corbatas, collares o gemelos. Algo muy fácil para regalar a última hora.

Sin embargo, tienes otra opción también muy sencilla: comprar entradas para musicales, obras de teatro, conciertos, partidos de fútbol... etc. Para la mayoría de este tipo de espectáculos puedes adquirir los billetes por internet, por lo que no necesitas mucho tiempo y es un buen regalo de última hora que seguro encanta a su destinatario.