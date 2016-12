Feliz Año Auevo 2017: Las formas más originales para despedir el año

Happy New Year! Esta curiosa costumbre es propia de países anglosajones, aunque principalmente de Estados Unidos. Representada muchas veces en el cine, consisten en que si no besas a alguien en la medianoche del 31 de diciembre, probablemente te espere un año de sequía y no puedas atraer el amor.Quizás sea el momento apropiado para lanzarse a la piscina. Numerosas películas (por ejemplo, «Cuando Sally encontró a Harry») y series han reflejado este momento.