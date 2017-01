Y ahora llegan a Sevilla las rebajas... aunque las ofertas ya llevan semanas

Después de las Navidades y los Reyes Magos, hoy sábado 7 de enero, comienzan las rebajas de enero. Lo hacen oficialmente tanto en los grandes almacenes como en las tiendas, las grandes y las pequeñas aunque lo cierto es que los descuentos ya llevan semanas en la inmensa mayoría de los comercios. Es el inicio oficial de una temporada que se prolonga normalmente hasta el 28 de febrero cuando empieza la temporada de primavera y que además cuenta en el arranque con un festivo de apertura ya que mañana domingo 8 de enero será el primer domingo del año en el que grandes almacenes abrirán sus puertas.

Se espera, por tanto, una importante afluencia de público ya que, como es tradicional en este día, los grandes descuentos, en muchos productos por encima del 50 por ciento, se suman a los cambios de los regalos de Navidad. Hoy es un día en el que las tiendas se encuentran con muchos ciudadanos que acuden a cambiar el regalo que le trajeron los Reyes Magos porque no era de su agrado o no era su talla. Ahora se encontrarán que ese producto ha bajado de precio.

Sin embargo, aunque la temporada se inicia hoy de forma oficial, la mayoría de los comercios, tanto grandes tiendas como pequeños establecimientos, llevan semanas ofreciendo grandes descuentos o promociones especiales. Sobre todo en el sector textil, han abaratado los precios de muchas prendas. Raro es el comercio que no ha sacado ya muchos productos con importantes descuentos, incluso en algunos casos, que llegaban al 50 por ciento. En este sentido, el presidente de la Confederación Provincial de Comercio y Servicios (Aprocom), Tomás González, explica que la liberalización ha provocado que muchos comercios comenzaran con las ofertas pero aún así esperan que las rebajas sean «el remate» de la campaña de Navidad que no ha sido todo lo buena que desearían.

En cuanto a las rebajas que ahora comienzan, Aprocom proyecta volver a reunirse con las grandes empresas de distribución y el pequeño y mediano comercio para delimitar los períodos de rebajas así como los períodos intermedios (tipo Black Friday) que permitan que el consumidor esté «orientado» y que la administración pueda sancionar a aquellos comerciantes que no respeten los períodos prefijados. «Queremos evitar el caos para los consumidores que no saben cuándo empieza uno y cuando acaba otro», dice.

En este sentido, Aprocom recuerda que las rebajas se crearon para liquidar los excedentes del producto que sobran al final de la temporada y apuesta porque no se desvirtúen. «Tenemos que intentar recuperar esa marca fuerte y que las rebajas cumplan el fin para el que se crearon: liquidar los excedentes de la temporada», insiste Tomás González. Sea como sea, hoy los comercios intentarán rematar la temporada y vender todas sus existencias. Algunas a precios muy competitivos.