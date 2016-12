Un joven de El Puerto de Santa María consiguió con un vídeo grabado en su coche hacerse famoso en toda España y, de paso, ser la segunda noticia de Sevilla más leída en la web de ABC. «Buenas. Aquí estamos llegando al peaje que une Sevilla con Cádiz, el cual no vamos a pagar. ¿Por qué? Porque la Ley nos lo permite y esta concesión está amortizada desde 1993». Así empezaba el joven su grabación para después proceder a saltarse el peaje sin pagar.

La historia no acabó con ese vídeo. El joven publicó alguno más para apoyar su causa y hasta confesó a ABC que la gente le pedía fotos por la calle. Mucho menos positivo sobre este asunto fue el especialista jurídico consultado por este periódico, quien aseguró que no solo no es legal saltarse el peaje, sino que, además, este comportamiento puede suponer multas de hasta 200 euros.

[Lee aquí la historia del «simpa» del peaje]