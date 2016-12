Utrera Molina recurrirÃ¡ la revocaciÃ³n de la medalla de oro de Sevilla

Ante la publicación de la noticia relativa a la aprobación por el pleno de la Diputación de Sevilla celebrado ayer, día 29 de diciembre, del segundo acuerdo de revocación de la medalla de oro de la provincia que le fue concedida por esa misma institución en el año 1969, José Utrera Molina ha enviado a los medios una nota de prensa en la que manifiesta que "«el acuerdo de revocación se fundamenta única y exclusivamente en motivos ideológicos como lo son mi condición de falangista y mi lealtad al que fue Jefe del Estado Español D. Francisco Franco Bahamonde, circunstancias éstas que concurrían en mi persona al tiempo de recibir tal distinción y permanecen incólumes, por lo que el acuerdo vulnera frontalmente la prohibición de discriminación por motivos ideológicos consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española».

En la misma nota, Utrera Molina también dice que «en el expediente del que se me dio traslado por la Diputación para efectuar las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de mi derecho, no constaba la existencia de testimonio alguno de personas o familiares de personas supuestamente represaliadas durante mi mandato como gobernador, ni de prueba alguna referida a tales extremos, por lo que cualquier referencia a tales testimonios es mendaz y vicia de nulidad el referido acuerdo en cuanto se refiera a los mismos, creando indefensión, pues no existe ni puede existir prueba alguna de tan graves e injustas acusaciones».

«Toda vez que la actual Diputación de Sevilla se ha erigido en sanedrín de la historia reciente de la provincia, personalizando en mí la reprobación de cualquier persona que tuviera responsabilidades durante el régimen nacido el 18 de julio de 1936, me veo en la obligación moral de defender mi honor y el de tantos alcaldes, gobernadores y cargos públicos que sirvieron a Sevilla y a España con honestidad y con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de los españoles».

Y termina el comunicado indicando que «por todos los motivos anteriores, anuncio mi intención de recurrir, nuevamente, el acuerdo de revocación ante la jurisdicción contencioso-administrativa».