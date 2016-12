Un supermercado exprés sustituirá al centro de salud de Huerta del Rey

A las tres de la tarde de este jueves el centro de salud de Huerta del Reycerró sus puertas definitivamente después de estar cuatro décadas en la zona prestando servicio a más de 15.000 vecinos, gran parte de ellos mayores de 65 años.

Se pone así punto, aunque no final, a una polémica que surgió el pasado mes de febrero cuando los profesionales del centro barruntaron el cierre y el SAS lo negaba, a pesar de las evidencias que poco a poco iban apareciendo como la conclusión del contrato de alquiler con la propiedad del local donde se ubica, en Eduardo Dato, y las obras emprendidas en el ambulatorio de la calle Mallén, que es el destino que se le ha dado a los cupos de Huerta del Rey.

Allí serán atendidos los vecinos, de momento, porque todo parece indicar, según los profesionales que serán repartidos también por los ambulatorios de Las Palmeritas y El Porvenir.

«Ya hay usuarios que están siendo vistos en Mallén y no caben porque allí todo es estrecho y ahora lo que harán será repartirlos por Las Palmeritas y El Porvenir», decía ayer una enfermera de Huerta del Rey que ha estado trabajando en este centro 25 años. Las quejas eran constantes del personal y los usuarios pegando en la fachada las «esquelas» que empapelaban también las puertas del interior alusivas a la «muerte» de este consultorio.

Mientras tanto, los operarios embalaban y disponían las cajas a la vez que el personal del centro trajinaba aquí y allá con los documentos, ordenadores y diverso material ante la mirada atónita de enfermos que esperaban a ser atendidos en las últimas consultas de la historia del centro.

Una anciana se quejaba de lo lejos que tiene que ir ahora «como tengo yo las piernas» y lamentaba perder a su enfermera que «me toma la tensión, me hace las curas y me pregunta si como, duermo o lloro». No faltaron las criticas a las condiciones en que se encuentra el centro de la calle Mallén que, a pesar de las obras de acondicionamiento acometidas este verano, no dispone de espacio suficiente ni salidas de emergencias y está ubicado en una calle en la que, a duras penas, un coche puede estacionar un minuto para que se baje un enfermo. En una palabra, es pequeño, de difícil acceso y adolece de barreras arquitectónicas.

Este proyecto de reubicar Huerta del Rey en la calle Mallén, ganando terreno a las dependencias de la Delegación de Salud se iba a llevar a cabo hace tres años pero al final no se materializó.

Posiblemente porque coincidió con la clausura en Sevilla capital también del centro de salud de La Campana en marzo de 2013, meses después de que el SAS cerrará el de Gonzalo de Bilbao para trasladarlo al de Esperanza Macarena, una mudanza que acabó en diciembre de 2012.