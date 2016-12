Sevilla pasa la Navidad sin oficina de objetos perdidos por falta de personal

Quienes hayan extraviado alguna pertenencia en la calle o en los transportes públicos de Sevilla capital y deseen recuperarla mediante el método tradicional, preguntando en la oficina de objetos perdidos, han escogido malas fechas para andar despistados. Este servicio municipal lleva varias semanas sin funcionar y no volverá a hacerlo, al menos, hasta el 4 de enero. Toda la Navidad cerrado en una ciudad que entre su propia población, la del área metropolitana y los numerosos visitantes de estas fechas especiales, supera con holgura el millón de habitantes efectivos.

En las propias puertas de estas instalaciones, en la calle Manuel Vázquez Sagastizábal, junto al Prado de San Sebastián y las cocheras del tranvía, se indica en unos carteles que se han pegado al efecto que las oficinas permanecen «cerradas por problemas técnicos» desde el viernes 16 de diciembre hasta el martes 3 de enero, ambos inclusive, junto al recurrente «disculpen las molestias». La ciudad, por tanto, pasa 19 días sin el llamado Negociado de objetos perdidos. Eso como poco, ya que cabe pensar que entre la cabalgata de reyes magos del día 5, el festivo del 6 y que el 7 y el 8 son sábado y domingo, no será al menos hasta el lunes 9 de enero cuando se reanude esta prestación.

Lo que no explican los letreros, naturalmente, es que esos «problemas técnicos» no son más que la falta de personal, algo que empieza a ser un mal endémico en algunos servicios de atención al público. Durante los días previos al cierre, en la propia oficina indicaban a los clientes que iban a «arreglarse los ordenadores» y a «revisarse el sistema informático». Pero la cuestión, confirmada a este periódico por el Ayuntamiento, que gestiona el servicio, es que no hay operarios para cubrir el trabajo que debe desarrollarse en la oficina.

Objetos perdidos tiene actualmente sólo tres trabajadores, un número ya de por sí realmente ínfimo. Pero, además, se ha dado la circunstancia de que se han producido dos bajas médicas, con lo que los responsables municipales han decidido cerrar temporalmente la oficina al resultar imposible atender sus necesidades diarias con un solo operario. Según el Ayuntamiento, se trata de bajas que legalmente no se pueden cubrir ni siquiera temporalmente por las limitaciones legales existentes en todo lo relativo a la contratación pública. A pesar de que se trate de bajas por motivos de salud. No se pueden suplir, y menos a estas alturas del año, que se está cerrando laboralmente.

Además, el gobierno local destaca que la situación precaria de objetos perdidos en la actualidad se debe a que las vacantes que se han producido en los últimos años no se pueden cubrir por la famosa «tasa de reposición cero», normativa nacional que con la que el Gobierno central ha limitado las contrataciones de las administraciones locales permitiendo sólo las que se produzcan en «servicios esenciales». El gabinete municipal socialista echa mano de un latiguillo ya clásico: la culpa, de Rajoy.

Así las cosas, el Ayuntamiento ha aprovechado, según apunta, para realizar esa revisión informática en dicha oficina. Explican que para paliar los problemas que pueda generar el cierre, «se ha coordinado el trabajo con el Instituto del Taxi y Renfe para retirar los objetos perdidos durante estas fechas a principios de enero, al igual que con la Policía Local. Mientras tanto, se aprovechan estos días para hacer ajustes técnicos en el servicio», a los que aludían sus propios empleados a comienzos de mes.