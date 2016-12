Sevilla es la provincia andaluza que más juega en la Lotería de Navidad este año. Loterías y Apuestas del Estado apunta que en la provincia se han consignado para este sorteo, casi 77,5 millones de euros en 387.425 billetes y aunque eso no significa que se vaya a vender todo, si es un indicativo puesto que a Sevilla le sigue Málaga, donde se han consignado algo más de 75 millones y 376.221, y luego Granada, con 58,3 millones y 291.868 billetes.

Con todo, los sevillanos no son los andaluces que más juegan en esta lotería: su gasto medio, 39,91 euros por persona, los sitúa en la sexta posición en Andalucía. Los que más gastan en este sorteo son los granadinos, con 63,64 euros por persona.

Sea poco o mucho lo que se invierta en este sorteo, son pocos los sevillanos que se quedan sin jugar a la Lotería de Navidad y eso se nota en las colas que en estos dias, y hasta hoy mismo, se suceden en las distintas administraciones distribuidas por la ciudad y especialmente en las más señeras.

Una de las administraciones que más demanda tiene es la de El Gato Negro, en la avenida de la Constitución. Allí esta mañana, había compradores de todo tipo, como Inma, una joven que ya llevaba lotería de Navidad pero «quería uno de aquí, me da igual el número»; Francisco, que se confiesa no jugador pero al que su mujer le había encarhado comprar un décimo «el premiado» y que tampoco tenía predilección por ningún número y hasta Andrea, una chica de República Dominicana que lleva viviendo en Sevilla, en el Aljarafe, desde hace 15 años, y que se había acercado a última hora a comprar el décimo que suele jugar a medias con una amiga porque no había podido hacerlo antes.

Jorge Carlos Arias, el administrador de El Gato Negro, recuerda que esta administración de loterías abrió sus puertas en 1934 y es una de las más antiguas de Sevilla «hemos dado y seguimos dando muchos premios» mientras nos señala un cartel que atestigua que allí vendieron el tercer premio del sorteo de la loteria del 17 de enero de 2015. Explica que están vendiendo loteria de Navidad desde la primera semana de julio y que aunque en su caso el goteo es continuo, compran muchos sevillanos y turistas y hasta de Barcelona les reclaman décimos, este año está habiendo más animación en las ventas. En ventanilla, sus dependientas, Alicia y Obdulia lo confirman mientras no paran, como por la tarde harán Carmen y Eva, de atender al público. Obdulia señala que este año, junto a los tradicionales terminaciones en 5 y 7, se está pidiendo mucho el 3 y el 9 y que algunos clientes vienen con fechas concretas, de nacimiento de niños por ejemplo.

En la administración de la calle Sagasta, el ajetreo es similar. Las colas van variando su dimensión, pero las ventanillas no paran, en la mayoría de los casos piden un número de Navidad, como Pedro, que suele comprar en esa administración porque le coge de paso y no se rinde a pesar de que, como mucho, alguna vez le han tocado cien euros, o un grupo de 13 amigas procedentes de Pilas que han cumplido con un rito que se está haciendo tradicional: cogen el autobus bien temprano para pasar el día en Sevilla, desayunan, comen, meriendan y compran en Sagasta la loteria de Navidad, tres decimos que este año termina en seis y ante el que esta mañana se hacían fotos para que quedara constancia, un número que llenará de alegría, si toca, Las Baderas y la placita de la Virgen del Rocío de Pilas. En los últimos tres años les ha tocado el reintegro y lo han vuelto a invertir, como es tradición y sin suerte hasta ahora, en el sorteo de El Niño.

Esta es una práctica habitual. Nos lo confirma el administrador de Sagasta, Luis Giménez, quien señala su deseo de celebrar con muchos premios los apenas dos años que le quedan para cumplir el centenario, en 2019. Su abuela, Isabel Cifrián, asumió la administración de la lotería en 1956 y desde entonces la familia ha estado al frente, dando numerosos premios, entre ellos el Gordo de Navidad en 1961, el segundo premio en 1963 y el tercero y el cuarto den 1982 y 1984 respectivamente. Más afortunada aún ha sido en el sorteo de El Niño, el último de los cuales, recuerda Giménez, lo dieron íntegro en 1989, «fue muy repartido».

Por lo que respecta a las ventas, Luis Giménez destaca que, tras los años de crisis más fuertes, las ventas se recuperaron y este año parece que será similar al del pasado, aunque aún tienen que cerrar. La administración vende lotería de Navidad desde julio y mucha de ella la envían a otros puntos de España, sobre todo Cataluña, Asturias o Madrid. En ventanilla han visto como de los años de bonanza cuando se compraba con alegría, más décimos, se pasó a comprar alguno y con la coletilla de «a ver si puedo pagarle la carrera al niño», «ojalá me toque para quitarme la hipóteca» o «como me toque, ayudo a mi hijo que está parado». Entre los números, los tradicionales, este año se ha notado cierta preferencia por las terminaciones en 13, 15 o 69. Confía en dar muchas alegrías en el sorteo de mañana. Ojalá.