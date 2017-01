Uno de los más importantes monumentos de Sevilla, tanto por su contenido como por su continente y por su impagable la labor asistencial, heredera fiel de los mandatos del venerable siervo de Dios Miguel Mañara, es el Hospital de la Santa Caridad junto a su iglesia de San Jorge. Sin embargo, no es uno de los enclaves visitados por el turismo que recala en Sevilla. Sólo 24.000 visitas contabiliza al año esta «Casa de los pobres. Escalera al cielo», como reza en su entrada, una cifra que se aleja mucho de suponer la «fuente imprescindible de ingresos» para mantener a los 80 ancianos que acoge y conservar el ingente patrimonio histórico y artístico que posee.

Paulatinamente, la Hermandad ha ido abriendo las puertas de la Casa a la contemplación y difusión de sus obras de arte, a la vez que revivía la figura de Mañara, pero no ha sido suficiente. Por ello, desde hace un año la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Aset, en colaboración con el propio Hospital y Eusa, Centro Universitario, han desarrollado un proyecto con una propuesta de modelo para la gestión turística de este espacio, y con la premura de la celebración del Año Murillo. Ayer, el director del citado proyecto, Ignacio Montojo, profesor de Eusa, lo presentó en la Sala de Cabildos Alta con la presencia del hermano mayor, José Luis Olivares; del presidente de Aset, Gustavo de Medina. y del delegado municipal de Cultura, Antonio Muñoz, cuya presencia no estaba prevista en el acto, en el que manifestó su compromiso con la iniciativa, a la vez que aprovechó, «sin caer en la autocomplacencia», en el «momento dulce» que atraviesa el turismo en Sevilla, «que puede seguir creciendo turísticamente». «La condición —dijo— es la creación de productos con argumentos de venta y elementos seductores».

El «producto» de la Santa Caridad requiere un «modelo de gestión turística» para hacerlo viable, tras los análisis y estudios, realizados por Montojo de 143 espacios, 103 de ellos catalogados BIC en Sevilla. Montojo indicó algunas de las debilidades de estos espacios, como es el «caos que hay en internet» debido a la «cantidad de información sobre Sevilla» y que «el turista no sepa a dónde acudir», el «mal funcionamiento de la venta de entradas on line» y señaló que es necesario el uso de las redes sociales, que en la Santa Caridad funciona pero no desde el punto de vista turístico.

Vista de la Santa Caridad - J. M. SERRANO

La aplicación concreta en este caso, «utilizando el modelo general y adaptándolo a la Santa Caridad» tiene once grandes apartados:Planificación y dirección, recursos humanos —con personal formado y con conocimiento de idiomas—; marketing, promoción y comercialización —con folletos, catálogos, participación en ferias—; calidad —con análisis y recepción de quejas y sugerencias—; soportes de mantenimiento y conservación—; infraestructuras y equipamientos —tv, audioguías, megafonía, música ambiente, monitores... —; proceso de reservas —indicó que no hay sofware para ello—; la fachada exterior, con «cartel, señalética, iluminación...»; itinerario del espacio expositivo, que esté señalizado, haya planos, datos de capacidad y duración y en los diferentes idiomas; una tienda física —que como anunció ABC de Sevilla está prevista— y on line, y, por último, programación de exposiciones, de «eventos no relacionados» (alquiler de espacios) y creación de un restaurante o cafetería.

En cualquier caso, el proyecto y sus propuestas pasarán por Cabildo, como es preceptivo, de forma que la Santa Caridad siga manteniendo su esencia de siglos y el espíritu que ha guiado su obra a lo largo del tiempo.