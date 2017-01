Los Reyes Magos rezagados tienen comercios abiertos hasta avanzada la noche

¿Aún le faltan algunos regalos por comprar? No se preocupe, le queda aún algo de tiempo. Los grandes almacenes permanecerán hoy, día 5 de enero, abiertos hasta las 23 horas para que los rezagados o los que no han tenido tiempo puedan efectuar sus últimas compras en la víspera de los Reyes Magos.

Además de los grandes almacenes que, como ya es tradición, apuran hasta casi la media noche para cerrar sus puertas, otros comercios de la ciudad permanecerán abiertos hasta más tarde, según ha confirmado el presidente de la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla, (Aprocom), Tomás González, que insiste en que muchos establecimientos amplían su horario porque hay libertad para que cada cual pueda hacer lo que quiera.

En cualquier caso, muchos cerrarán más tarde del horario habitual y la mayoría permanecerá abierto al mediodía, pero también hay algunos que echarán antes el cierre por el paso de la cabalgata de los Reyes Magos. «Es algo que depende del régimen interno de la empresa», dice González.

En cuanto a los resultados para los comerciantes de la campaña que hoy culmina, González asegura que «ha sido irregular» ya que ha habido «días muy buenos de ventas y otros que no ha estado acorde con las fechas». Es según González, un síntoma claro de que «la recuperación no es aún efectiva al cien por cien». En el hecho de que la campaña no haya sido del todo perfecta ha influido que no acompañado la climatología y que la recuperación no es totalmente efectiva».

Además Aprocom resalta que llevan dos años con incrementos de cifras de ventas y espera que la campaña se remate con las rebajas. Aunque según ha hecho hincapié las rebajas no comienzan el siete de enero sino que en muchos comercios llevan ya varias semanas.