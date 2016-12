Las fachadas de la Giralda serÃ¡n limpiadas y consolidadas a partir del prÃ³ximo aÃ±o

El próximo año se iniciarán los trabajos de limpieza y consolidación de las cuatro fachadas de la Giralda, que se emprenderán en fases sucesivas, con plazo de seis meses cada una, y que comenzarán en la cara oeste con un presupuesto de 75.000 euros. Los trabajos, que en principio no afectarán a la visita turística, cuentan con la preceptiva aprobación de la Comisión de Patrimonio y sólo esperan la licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo. Esta intervención es una de las más llamativas aunque no la más importante del calendario de obras que el Cabildo Catedral ha realizado a lo largo de 2016. Se trata de una actuación urgente e imprescindible, aunque la torre no presenta riesgo estructural alguno. En la intervención se procederá a cambiar un cordón métálico que circunda la torre, que se ha deteriorado con el paso del tiempo y que ha roto ladrillos.

La actuación sobre la Giralda se inscribe en el amplísimo programa de conservación y restauración de la Catedral, cuyo Cabildo destina alrededor de un 20 por ciento de sus ingresos totales en ello. A lo largo de este año que acaba se han realizado catorce intervenciones en el inmueble y cinco en bienes muebles, además de las que se vienen haciendo habitualmente con motivo de celebraciones como Semana Santa, Corpus o Inmacualada, cuando se revisan piezas e imágnes.

Las intervenciones emprendidas fueron detalladas ayer en una rueda de prensa en la que participaron el deán del Cabildo Catedral, Teodoro León; el delegado de Administración y Patrimonio, Francisco Ortiz; el arquitecto-conservador, Jaime Navarro, y la conservadora de Bienes Muebles, Ana Isabel Gamero.

En el primer apartado se inscriben la obra de rehabilitación de los altos de la Sacristía del Sagrario para su uso como salón de actos habilitado para un centenar de personas por valor de 514.268 euros; el recalce de la Biblioteca Colombina, que presentaba tres zonas con fisuras, donde se han invertido 98.368 euros; la iluminación del retablo mayor y de las capillas de San Pedro y San Pablo con luces leds, con presupuesto de 156.000 euros; la limpieza y consolicdación de la fachada renacentista, actualmente en curso, que culminará en 2017, por 300.000 euros; el remoce de la Puerta del Príncipe o de San Cristóbal, que junto con la de la Encarnación es una de las más jóvenes de la Seo, y que deja ver la piedra banca original en la que fue construida, cuyo coste asciende a 134.572 euros; la llamada galería técnica, zanja que alberga seis tubos enterrados que discurren por todas las naves de la Catedral y que permiten la canalización de cables. Se trata de una obra que marcará un antes y un después en la Seo y que coloca el edificio en igualdad de condiciones que cualquier inmueble del siglo XXI. Ha contado con una inversión de 305.756 euros; los informes técnicos del Sagrario, para estudio de las fisuras y grietas, que permitirá elaborar una propuesta de intervención sobre esta parroquia anexa a la Catedral. Tras ello, según el arquitecto, las mallas del interior del templo podrán ser retiradas a lo largo del próximo año. El plan ha costado 20.000 euros. Igualmente, el Cabildo ha continuado con el mantenimiento de las portadas del Nacimiento, Bautismo, Palos, Campanillas y Perdón, incluyendio este año la de la Asunción, que se incorpora al plan de revisión ancual. Ha importado la actuación 46.000 euros.

Otras intervenciones fueron la prospección y limpieza del aljibes del Patio de los Naranjos (16.134 euros), la ITE y l OCA (Inspección de Instalación Eléctrica), que se han elaborado por 14.000 euros; el mantenimiento de las cubiertas, cuyo importe total ha sido 114.648 euros; el mantenimiento de las campanas, por 15.000 euros, y trabajos verticales de revisión anual del estado general de las fachadas, que han costado 6.000 euros.

En el capítulo de los bienes muebles, explicó la conservadora, Ana Isabel Gamero, se ha limpiado y consolidado la caja del órgano del lado del Evangelio, realizada por las empresas Ártyco y Gerhard Grenzing, por 31.000 euros; se han restaurado las vidrieras de «La expulsión de los mercaderes del templo» y «La Santa Cena», ambas de mediados del siglo XVI, con coste de 100.000 euros; se ha restaurado y consolidado el retablo de San Pablo, trabajo que ha estado en manos de Juan Luis Coto, en el que se han invertido 39.000 euros; y se ha intervenido en las capillas de alabastro de la Encarnación y la Inmaculada Concepción (La Cieguecita), por un valor de 80.000 euros. En las actuaciones también se incluyen los tratamientod de conservación preventiva y traslado de piezas para la exposición del Año Jubilar de la Misericordia (el importe total de la muestra fue de 200.000 euros).

Se trata de unas actuaciones que han sido presentadas en el balance del 2016 y previsiones futuras, dentro de una serie de inversiones a las que el cabildo de la catedral destina casi un 20 % de sus ingresos totales, con el fin de realizar trabajos de restauración o mantenimiento del templo.

En algunos casos se trata de actuaciones urgentes, como ha explicado hoy el delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo Catedral de Sevilla, Francisco Ortiz, que ha asegurado que «no es una obra caprichosa, sino imprescindible, porque no nos podemos arriesgar a que de la Giralda se pueda caer un ladrillo, que es algo que puede pasar».

Los trabajos se iniciaron el pasado junio, para limpiar y consolidar la fachada, desde la puerta de Campanilla hasta la del Príncipe y de la Capilla Real, desde la puerta de Palos hasta la de Campanilla, aunque dada la envergadura se aborda en cuatro fases, con la idea de que la actual actuación termine en marzo de 2017, con una primera inversión de 300.000 euros.

La actuación se desarrolla sobre una superficie de alrededor de 5.000 metros cuadrados, todo ello dirigido a la inspección y el estudio del estado patológico que afecta a la conservación de esta fachada, así como una propuesta de actuación para poder acometer las obras.

Se trata, entre otros aspectos, de llevar a cabo «obras de conservación preventiva», ha señalado el arquitecto-conservador de la Catedral, Jaime Navarro, quien ha resumido que durante el 2016 se ha realizado una decena de actuaciones sobre el templo, aunque son solo las más representativas dentro de un amplio paquete de actuaciones.

En relación a otras actuaciones, se han realizado trabajos de recalce de los muros de la Biblioteca Colombina por un importe de 98.386 euros; se ha renovado por completo la iluminación del Retablo Mayor de la Catedral, mediante una inversión de 156.000 euros o se ha realizado la obra de rehabilitación de los altos de la Sacristía del Sagrario para su uso como salón de actos y dependencias parroquiales, una actuación a punto de finalizar en la que se han invertido 514.268 euros.