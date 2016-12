Â¿A quiÃ©n acudir si mi hijo tiene cambios en el comportamiento?

Conoce los especialistas en tratamientos de psicología infantil que ofrecen sus servicios en Sevilla para ayudar a familias que puedan necesitar profesionales para resolver problemas en el habla, de conducta o atención, autoestima, habilidades sociales o dificultades escolares, entre otros

Crecer Gabinete de Psicología Infantil

Como madres y padres podéis encontraros ante situaciones que llegan a desbordaros. Detectáis cambios en el comportamiento de vuestros hijos e hijas que no podéis controlar, consideráis que su desarrollo no está siendo el normal para su edad o últimamente se muestran tristes, sin motivo aparente.

Aunque tengáis la mejor voluntad para ayudarles, no siempre es suficiente. Hay casos que requieren una ayuda especializada. Pero ¿a quién acudir que pueda atender con garantía a tu hijo o hija?.

Crecer es un gabinete especializado en el asesoramiento, evaluación e intervención psicoeducativa de niños, niñas y adolescentes. Su principal objetivo es conseguir su bienestar, ayudándoles a desplegar al máximo sus aspectos positivos y sus fortalezas personales.

Para conseguirlo, trabajan con los menores, pero también con las personas que forman parte de su vida activa, como son las madres y padres y el profesorado.

Como madres y padres tenéis una prioridad: el bienestar de vuestros hijos. Si buscas respuestas profesionales y atención especializada, ellos te las ofrecen.

Cuentan con una amplia experiencia en servicios dirigidos a cubrir las necesidades de los menores, sus familias y los profesionales de la educación.

Calle Industria, nº3. Edificio Metropol 2, planta 3ª, módulo 10. (Parque Empresarial PISA). Mairena del Aljarafe, Sevilla

Teléfonos: 955544212-630842347

Correo electrónico: info@crecerpsicologiainfantil.es

Facebook: https://www.facebook.com/Crecer-Gabinete-de-Psicologia-Infantil

Twitter: @Crecergpi

Grupo DICTEA

Llanto, pataletas, gritos, celos, problemas de alimentación, malas notas, malos hábitos… ¿Qué puedo hacer? No duermo, no descanso, lo he intentado todo, es imposible con mi hijo/a, ¡¡¡no sé qué hacer!!!

El equipo profesional de GRUPO DICTEA lleva 17 años trabajando con padres, madres, hijos/as y profesorado con el objetivo de mejorar la salud mental y emocional de los niños, así como el sistema familiar y las relaciones con sus iguales en el contexto escolar.

Desarrollan una metodología basada en las terapias cognitivo-conductual y sistémica; además cuentan con servicio de neuropsicología, psicodiagnóstico, coaching educativo e intervención en domicilio.

Si estáis viviendo situaciones similares a las descritas anteriormente, GRUPO DICTEA puede ayudarte con un equipo completo de profesionales expertos en Psicología Infantil, Psiquiatría, Neuropsicología y Coaching educativo.

Están avalados por su amplia trayectoria y por la confianza depositada en ellos por compañías como SANITAS, MAPFRE, CASER, AEGON, ADESLAS, SANTA LUCÍA, COSALUD…

C/ Miguel Rodríguez Piñero. Manzana R1, portal 8, 1º C. 41013 Sevilla

Teléfonos: 954 416 512 / 650 027 454

Correos electrónicos: info@dictea.es / rosa.rdeltronco@dictea.es

Facebook: www.facebook.com/Dictea

Twitter: www.twitter.com/GrupoDictea

Linkedin: www.linkedin.com/company/dictea-coaching-&-consulting-s-l-

ISANEP

ISANEP es un Gabinete de Psicología, Neuropsicología y Psicoterapia con un departamento especializado en PSICOLOGÍA, NEUROPSICOLOGÍA y LOGOPEDIA INFANTIL. Prestan un servicio integral en toda la provincia desde su consulta en Alcalá de Guadaíra.

¿Qué vas a encontrar en este gabinete de psicología infantil?

Profesionales especializados, un tratamiento individual, diseñado y adaptado específicamente para tu hijo en base a sus fortalezas y dificultades, y un ambiente ameno y divertido.

Los departamentos especializados en los más pequeños están dirigidos por profesionales psicológicos infantiles, neuropsicólogos y logopedas infantiles con varios años de experiencia y formados en las últimas técnicas y terapias para el tratamiento de los distintos problemas que afectan a edades tempranas como los problemas de conducta o atención, habilidades sociales, TDAH, autoestima, dificultades en el aprendizaje, problemas en el habla, retrasos en el lenguaje…

Por otro lado y relacionado especialmente está la Terapia Familiar, punto fuerte de ISANEP, ya que se considera que la familia tiene un papel muy importante en el campo del desarrollo infantil por lo que siempre cuentan con ellos para asesorarlos.

Como novedad disponen de un servicio de LOGOPEDA INFANTIL a DOMICILIO en Alcalá de Guadaíra.

¿Cuándo acudir a un psicólogo infantil?

•Se enfada y tiene rabietas con frecuencia, suele estar irritable

•Presenta problemas escolares

•Es incapaz de concentrarse en una tarea, suele estar muy inquieto

•Presenta a menudo cambios de humor

•Tiene miedos, ansiedad

•Evita algunas situaciones (escuela, amigos…), tiene dificultades a la hora de relacionarse

•Está triste, apático

•Se culpa a menudo a sí mismo

•No duerme bien, presenta cambios en los hábitos alimentarios o en la evacuación

•Se queja de molestias o dolores sin estar enfermo

Plaza de los Calderones, 12. Edificio Plaza de Toros Piso 1º - Oficina 12

(Antigua Plaza de Toros). 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Teléfono: 651 999 800

Email: info@neuropsicologosensevilla.com

Facebook: https://www.facebook.com/neuropsicologaisabeldelaorden

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/104433398886323512148/+Neuropsic%C3%B3logaIsabeldelaOrdenSevillaAlcal%C3%A1

Twitter: https://twitter.com/isabeldelaorden

YouTube: https://www.youtube.com/c/isabelneuropsicologa/

Psico-As

El centro Psico-as es un centro integral de psicología con más de 12 años de presencia en Sevilla. ¿Por qué elegir Psico-as como centro de confianza?

Pueden ayudarte sea cual sea tu problema. Ya que en él se interviene con toda la población. Niños, adolescentes y adultos. Se realizan intervenciones individuales con niños y adultos y también terapia de parejas y familia. Además realizan informes psicológicos.

Es un centro con supervisión externa y acreditado. Psico-as es un centro sanitario, registrado como tal por la Junta de Andalucía.

Es un centro especializado, debido a la profesionalidad de los psicólogos que trabajan en el centro. Todos los profesionales son psicólogos sanitarios colegiados y con formación superior y masters.

Es un centro pionero. Desde el principio, Psico-as destaca por usar técnicas y tratamientos pioneros y de demostrada eficacia científica. El uso de realidad virtual es el tratamiento estrella actualmente del centro. Su utilidad es amplia y de demostrada efectividad para el uso en casi todos los trastornos psicológicos infantiles y adultos.

Su extensa ubicación: Psico-as posee dos sedes principales en Sevilla y varios espacios más de trabajo. En Triana se encuentra el centro principal y como apoyo, también se encuentra otro centro en el casco antiguo de Sevilla. Además, Psico-as viene desarrollando su actividad en los centros externos del Hospital Infanta Luisa, desde que éstos se crearon.

Triana: C/ Vicente Flores Navarro. 14. Local 2. 41010.Sevilla

Casco Antiguo: C/ Alfonso XII. 20. 1ºB. 41002. Sevilla

Centros externos del Hospital Infanta Luisa.

Teléfonos: 635.331.012/954.45.86.13

E-mail: psico-as@psico-as.es

Facebook:

· https://www.facebook.com/psicoas.psicologos?fref=ts

Twitter: @Psicoas

Psique-psicologosevilla

Psique-psicologosevilla, te da una alternativa novedosa ante el caos familiar que provoca el mal comportamiento de tu hijo/a. Ante determinadas conductas de nuestros hijos, muchas veces las madres y padres no tenemos solución. Si se le suma que recibimos «quejas» de nuestro hijo del colegio, de los abuelos... entonces la situación parece desbordarnos como familia.

En ninguna sociedad, una madre ha criado a su hijo en solitario. Siempre han estado las tías, abuelas, vecinas…

Hay veces que nos instalamos en el podio de la «super-woman», que todo lo puede, todo lo sabe…y nos «morimos» de la angustia, el estrés... Y nuestro hijo reacciona ante nuestra angustia y nuestro estrés, de la forma que puede: llorando, enfadándose, siendo impertinente…

Tenemos que levantarnos a pedir ayuda, a reconocer que no sabemos cómo seguir, y buscar soluciones diferentes a las que ya tenemos.

La solución «fácil»: «yo no sé resolver este comportamiento de mi hijo, que «un experto» (psicólogo, educador) lo resuelva por mí, y me devuelva a mi niño otra vez dulce y encantador». Y buscas y llamas a un psicólogo infantil.

La solución que te proponen: que seas tú, madre o padre, quien aprenda nuevas formas herramientas para poder ofrecerle a tu hijo/a y todos en casa, podáis estar más tranquilos. Empodérate tú como madre o padre.

Puedes leer más sobre ellos en: http://psique-psicologosevilla.es/category/madres-y-padres/

C/ Luis Montoto, 98 (Sevilla)

Teléfono: 635 509 989

Email: elena.psique@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/cuidatupsique/

Twitter: https://twitter.com/ElenaPsique

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCwvuaRFE3y8FaG4UWbyXgw

PUERIS

PUERIS es un Centro de Psicología formado por un equipo de psicólogos, logopedas, profesores de pedagogía terapéutica, profesores de apoyo escolar y psicomotricistas con amplia experiencia y profesionalidad.

Desde su inicio, PUERIS estuvo ligado a la infancia y en él, atienden a niños que presentan alguna dificultad en el desarrollo madurativo, en el lenguaje y la comunicación, dificultades escolares y personales. Además, asesoran y orientan a sus familias y están en constante colaboración con ellas y con otros profesionales del ámbito educativo y/o sanitario.

Después, ante la demanda de las familias para que siguieran apoyando a sus hijos una vez rebasado este límite de edad, abrieron la intervención a adolescentes y jóvenes.

Por último y para completar su cartera de servicios, han ampliado su oferta con atención a adultos, siendo alguna de las especialidades de este centro la atención a pacientes crónicos, oncológicos o cardiovasculares.

C/ Betis 39ª, 41010 Sevilla

Teléfonos: 954581963/637647131

Correo electrónico: pueris@pueris.com

Twitter: @PsicoPueris

Facebook: www.facebook.com/PsicoPueris