Los promotores de la gran mezquita de Sevilla cargan contra los Â«meses de silencioÂ» del Ayuntamiento

La Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia ha mostrado este miércoles su «enorme malestar» ante los «meses de silencio» del Ayuntamiento de Sevilla en relación a su petición para construir una gran mezquita en un solar de Sevilla Este que está catalogado en el planeamiento urbanístico de la ciudad como suelo de interés público y social. Las condiciones normativas se dan y los promotores «han completado todos los pasos previos, se han reunido con todas las instituciones y colectivos a los que les pueda interesar y han realizado la petición correspondiente», pero «han pasado 16 meses y no se ha obtenido respuesta oficial alguna «más allá de un documento sin membrete filtrado a la prensa, lo que parece una broma de mal gusto y elude cualquier procedimiento ordinario, serio y riguroso, como debe ser el de un ayuntameinto como el de la ciudad de Sevilla». Así lo ha destacado el consejero político y portavoz de Ishbilia, Juan Pedro Andrades, que ha solicitado al alcalde, Juan Espadas, una «respuesta oficial, seria y fundamentada» sobre las posibilidades del proyecto.

El propio Espadas hizo ver el martes que la Gerencia de Urbanismo ha elaborado un informe que concluye que «no hay razón jurídica que obligue al Ayuntamiento a licitar el terreno forzosamente», como había pedido la comunidad que impulsa la mezquita. El alcalde apuntó a que se trata de «una contestación en derecho con un análisis estrictamente jurídico, sin contenido político alguno». Andrades, no obstante, ha respondido este miércoles que no hay contestación oficial alguna que haya llegado a Ishbilia y que «ni siquiera se ha dado traslado a los promotores de un número de expediente en Urbanismo, ni eso hay, lo cual parece más bien una tomadura de pelo impropia de una administración seria». La Comunidad Ishbilia ha explicado que sus abogados están «estudiando el asunto ante la falta de respuesta oficial después de 16 meses esperando» y que «hay que licitar ese suelo, como cualquier otro de la ciudad, no hay motivo alguno para no hacerlo. Y si lo hay, pues al menos que lo expliquen oficialmente, porque reuniones con el alcalde ha habido ya varias y siempre se ha mostrado muy amable y receptivo».

Andrades ha hecho ver que se les llegó a indicar extraoficialmente que «podría tratarse de un asunto supramunicipal», con lo que la competencia «no sería sólo del Ayuntamiento», pero que dicho argumento se antoja «como una simple excusa para esquivar el tema, ya que Ishbilia ha consultado la cédula de la propia Catedral de Sevilla y ni siquiera ese templo está tratado administrativa y legalmente como supramunicipal». Al consejero político de la comunidad impulsora de la gran mezquita le sorprende que «desde Urbanismo se responda verbalmente que antes hay que pedir la opinión de los vecinos. Eso lo ha dicho el propio gerente, Ignacio Pozuelo, y suena a verdadera broma. Si está establecido en el Plan Urbanístico su uso desde el año 2007, si hubo plazos legales para que todos opinasen, si se ha indicado jurídicamente que es suelo para usos socioculturales y el proyecto de Ishbilia lo es, ¿qué hay que consultar de nuevo a los vecinos? Sobre todo cuando están celebrándose reuniones con ellos y, con total transparencia, están conociendo los pormenores del proyecto y están aportando las demandas que tiene el barrio para que se incluya. No tiene sentido».

«¿Dónde tienen que ir los musulmanes a rezar? ¿Deben seguir en garajes clandestinos? ¿No tienen derecho a un lugar donde orar como hacen en Málaga, en Madrid, en París, en Berlín....? ¿Aquí, en la ciudad que presume de tolerante, no tienen sitio?», se ha preguntado Andrades, que ha recordado que la financiación del proyecto está asegurada al completo y que ésta «procede de un país europeo democrático, libre y tolerante. No hay un solo euro del proyecto que proceda del wahabismo, si es lo que la gente quiere saber para quedarse tranquila», ha señalado el portavoz de Ishbilia descartando que los fondos procedan de corrientes rigoristas del Islam. «Se trata de una comunidad islámica tolerante y progresista, que quede claro».