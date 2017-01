El precio de salir en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla: entre cero y 80.000 euros

Salir en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla no es gratis. Desde los niños y niñas que forman el cortejo en las carrozas a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente pasando por los beduinos y la Estrella de la Ilusión, todos pagan un donativo al Ateneo de Sevilla, un dinero que, según el director de la cabalgata Manuel Sainz, se destina en gran parte a la obra social. Pero ¿cuanto cuesta participar en ese cortejo de la ilusión?.

Los niños, entre 300 y 400 euros

Los niños de las carrozas de la cabalgata del Ateneo gastan entre 300 y 400 euros - JUAN FLORES

Pagan 190 euros de donativo por ir en una carroza. En ese dinero van incluidos un paquete de 25 kilos de caramelos. A eso hay que añadir los 50 ó 75 kilos más que normalmente lleva cada uno de ellos ya que los niños y niñas suelen repartir 100 kilos cada uno y que sufragan los padres de su propio bolsillo. Es un coste difícil de cuantificar porque no cuesta igual un caramelo de café con leche que las gominolas. Por ejemplo, Sainz calcula que un kilo de caramelos de piñón puede costar seis euros el kilo pero los hay mucho más baratos. Otro gasto adicional es el del traje, una confección de la que normalmente se encargan las cuatro modistas que tiene el Ateneo de Sevilla y que oscila entre los 70 y 90 euros. Es una opción, la de elegir sus propias modistas, por la que optan para que todos los trajes sean del mismo estilo. «Intentamos que todos los vestidos se los hagan nuestras modistas porque ellas disfrazan la cabalgata entera y así hay uniformidad», dice. Con todo, el coste para los pequeños puede girar en torno a los 300 y los 400 euros.

Beduinos, 90 euros más el traje

Los beduinos pagan al Ateneo un donativo de 90 euros - RAÚL DOBLADO

En este caso depende del tipo de beduino ya que en la cabalgata de Sevilla, entre los 800 beduinos que la acompañan, los hay de varias clases. Están los beduinos fijos, que salen todos los años y, por tanto tienen «la plaza en propiedad», los que salen por un año porque los fijos le ceden la plaza por un año (normalmente esto ocurre con familiares de los titulares) y luego está el grupo de los eventuales. Estos últimos son los que suelen salir porque son amigos o familiares de uno de los Reyes Magos. En general, los beduinos pagan 90 euros de donativo y algunos lo hacen en varias cuotas a lo largo del año. Los fijos ya tienen el traje que se lo ponen cada año porque siempre es igual y, por tanto, una vez adquirido, el coste es cero. Si acaso, la tintorería. En cuanto a los caramelos, como van a pie, llevan menos. Normalmente ocho o diez kilos en cada zurrón que van recargando durante el recorrido, siempre hay algún familiar que le rellena ese zurrón cuando el cortejo atraviesa la calle Feria.

Estrellas de la Ilusión por 8.000 euros

El traje de la Estrella de la Ilusíon es uno de secretos mejor guardados de la Cabalgata - J. FLORES

En este caso el donativo que suele dar es, como pasa con el de los magos, variable. Desde dirección del cortejo no quieren personalizar. Pero recuerdan que ha habido estrellas que han donado 8.000 euros y otras que han entregado 25.000. A ellas también les supone un desembolso aparte el traje que lucen ese día. Algo lógico si se tiene en cuenta que son la avanzadilla del cortejo. La estrella de la ilusión también puede recurrir a las modistas del Ateneo pero normalmente cada una prefiere elegirlo personalmente. Según sus gustos. Hubo algunas que fueron a Pronovias y otras que no revelaron el nombre del diseñador. Al fin y al cabo, el traje suele ser el secreto mejor guardado. Y en cuanto a los caramelos, tienen que pagar los 5.000 kilos que reparten. Hagan cuentas. Algo parecido a la estrella ocurre con el Gran Visir, que suele pagar un donativo voluntario; los hay que aportaron 15.000 o 20.000 euros.

Rey Mago, hasta 80.000 euros

Hay Reyes Magos que no han pagadoy otros que han donado miles de euros - R DOBLADO

Saber cual es el donativo que entregan al Ateneo los que encarnan a Melchor, Gaspar y Baltasar, es tarea casi imposible. El director de la cabalgata no quiere hablar de dinero porque además, según dice, él no se ocupa de ese tema sino que pasan directamente por Tesorería. En cualquier caso, también es muy variable ya que, por ejemplo, no es lo mismo el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que este año encarna a Baltasar, que un abogado como Joaquín Moeckel que se viste de Gaspar o que el ingeniero Fernando Galnares que se pone el traje de Melchor.

Evidentemente no pagan todos igual. «Los hay que son muy generosos que salen porque lo piden ellos mismos y otros que son elegidos porque el Ateneo lo considera oportuno y no pagan», dice Manolo Sainz que insiste en no personalizar. En cualquier caso asegura que ha conocido a algunos que han llegado a donar 80.000 euros al Ateneo, los ha habido que han querido sufragar la cena de la noche de Reyes y otros que no han pagado un euro. Sin despejar la incógnita, hay un gasto fijo: los 6.000 kilos de caramelos que llevan. Algo que ha cambiado mucho con la crisis ya que, mientras que en los tiempos de bonanza los bancos y las empresas fuertes donaban caramelos con su logo, cada vez hay menos de eso. «Antes nos llegaba un trailer de caramelos de una empresa de muebles, eso ha desaparecido», dice el director de la cabalgata. La ilusión es lo único que no ha desaparecido.