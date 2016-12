La paella Â«sevillanaÂ» que intentÃ³ cocinar Rob Schneider

La paella vuelve a estar de nuevo en el punto de mira. Uno de los platos más internacionales de la gastronomía española vuelve a traspasar fronteras para ser interpretado. Y esta vez, no fue con chorizo. Recordemos al conocidísimo cocinero británico Jamie Oliver quien suscitó todo tipo de críticas con su famosa versión de la misma añadiéndole tan sabroso embutido.

Esta vez ha sido el actor Rob Schneider, conocido por películas como «Este cuerpo no es el mío» o «Gigoló», quien ha tratado de experimentar con el plato. La pinta ya asusta, pero es que estaba hecho en el horno con colas de cangrejos, mejillones...

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG

Pero lo más importante fue lo que vino tras el aluvión de comentarios ante tal imagen que colgó en su perfil de Twitter. Y es que Schneider se confundió de ciudad, añadiendo que lo sentía por los sevillanos que se sintieron insultados por su plato. De Sevilla a Valencia hay más de 600 kilómetros... En la red social dejó claro lo siguiente: «Para la gente de Sevilla que se sintió insultada por mi Paella, no quise usar langostas. ¡Se arrastraron en la sartén por sí mismas!».

For the people of Sevilla who were insulted by my Paella, I didn't mean to use lobsters. They crawled in the pan by themselves! pic.twitter.com/QFojdj5Npm