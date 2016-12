El parque sevillano «de diseño» que costó 6,3 millones y ya está en ruinas

La Junta de Andalucía presentó en 2008 al Ayuntamiento hispalense y, posteriormente, a los vecinos de Su Eminencia su proyecto estrella de las obras del metro de Sevilla. Se trataba de la reurbanización de una zona degradada entre los barrios de la Música, las Águilas y los Prunos, para lo que la Administración andaluza tuvo que expropiar dos parcelas municipales de 61.000 metros cuadrados que hasta entonces habían servido para desguace de vehículos y para albergar cuadras de caballos y animales de pastoreo. En este lugar se ubicó la estación Cocheras y, a su alrededor, la Música: un parque de diseño con amplias zonas verdes y dos grandes plazas pensadas para ser punto de encuentro vecinal.

El presupuesto para dicha reurbanización fue modificado en varias ocasiones. La primera partida para este espacio, que no superaba los dos millones de euros, se amplió hasta los 6,3 finales. El objetivo no fue otro que revalorizar el entorno de la estación Cocheras y convertirlo en un espacio público de calidad. Sin embargo, tal y como relatan Juan Fernández y Mª Carmen Escobar, de la asociación de vecinos de Su Eminencia, el proyecto, obra del equipo arquitectónico Costa Fierros, no estuvo exento de problemas desde, prácticamente, su concepción. «Nos dijeron que a vista de pájaro el parque iba a ser espectacular, con materiales de lujo. La maqueta era preciosa, pero sabíamos que en este barrio no iba a tener funcionalidad alguna», señala Mª Carmen Escobar, quien, junto a Juan Fernández, realizan una visita por los alrededores de la estación para mostrar las serias deficiencias que presenta el parque tan sólo cinco años después de la finalización de las obras.

En este sentido, resulta inevitable fijar la mirada en los paños de granito que revisten el pequeño muro que divide los caminos del parque, muchos de ellos caídos desde hace más de dos años y otros a punto de hacerlo, a la vista de las enormes grietas que existen. Sin embargo, ABC pudo comprobar cómo el Ayuntamiento está sustituyendo los paños caídos por ladrillo visto. Un material más barato que el granito primitivo de este parque, cuya reposición sería un gasto desmedido al que el Consistorio a día de hoy no puede hacer frente.

Destrozo del mobiliario - R. RUZ

Precisamente, la gestión del parque de la Música por parte del Ayuntamiento es otra de la cosas que cuestionan desde la asociación de vecinos de Su Eminencia. La Gerencia de Urbanismo, que planteó a la Junta ciertas reticencias por el mal estado en el que se encontraba el parque recién abierto al público, aceptó la recepción del mismo a principios de 2013 una vez sustituido el alumbrado —concebido desde sus inicios de forma errónea— y tras la construcción de un pozo para el riego de las zonas verdes y las fuentes en superficie, similares a las que hay en la Alameda de Hércules. Fuentes que, junto a las dos de agua potable que existen, nunca han tenido uso y, actualmente, se encuentran rotas.

En el caso de las zonas verdes, los vecinos apuntan que, desde la inauguración «oficiosa» del parque, porque ningún cargo político llegó a decretar su apertura oficial, «se han abandonado a su suerte. Los operarios de Parques y Jardines no aparecen para nada, tan sólo Lipasam una vez al mes, o cada dos, para hacer un barrido de toda la zona», cuenta Juan Fernández.

Lo cierto es que las plantas de los parterres están secas y descuidadas y los tubos del sistema de riego partidos, desbaratados y esparcidos muchos de ellos por el firme del parque, planteando un claro peligro para el peatón.

También se para uno en la situación de los bancos, hechos del mismo material de granito que lo muros. La mayoría están descolgados, algunos han desaparecido y el resto ha sido apuntalado para evitar su caída. En ellos, la práctica del botellón está presente casi a diario, de ahí que los vecinos encuentren cada mañana restos de botellas en los bancos y en el suelo, con la correspondiente basura que acompaña a esta práctica.

Pero no sólo la basura es un problema para los vecinos de esta zona, el ruido que genera está provocando serios problemas en la conservación de los bloques de los Prunos situados junto al parque. Mª del Carmen Ramos, vecina del número 13, cuenta que la comunidad se ha gastado cerca de 14.000 euros en reparar los daños que los jóvenes hacen en la fachada del edificio. «Están hasta las dos y las tres de la madrugada haciendo botellón, algo que hemos denunciado reiteradamente a la Policía sin que nadie haga nada. Y, además, dañan la fachada, amarran a los perros, muchos de razas peligrosas y sin bozal en el portal, y cuando llueve, se meten dentro del edificio para fumar marihuana y continuar con el botellón. A los vecinos —continúa Mª del Carmen— nos tienen amenazados, pero esta no es más que una consecuencia más de la falta de vigilancia que hay en esta zona».

El abandono y la suciedad en el parque junto a la estación Cocheras de Metro - ROCÍO RUZ

Ratas, conejos y culebras

La amplia escalinata que da acceso al barrio de las Águilas es otro de los puntos conflictivos del parque. Bajo esta escalera se acumulan restos de escombros, basura y, además, según relatan los vecinos, proliferan las ratas, los conejos y las culebras, que se pasean a su antojo por el jardín verde de losas blancas. «Un jardín que igualmente está en desuso. Ni lo niños pueden jugar en él ni tampoco se conserva por parte del Ayuntamiento, por lo que es otro terreno baldío», apunta Mª Carmen Escobar.

El otro acceso, desde el barrio de la Música, que da nombre al parque de la estación Cocheras, las escaleras están repletas de basura y grafitis «que dan una imagen de suciedad y abandono», afirman.

Por último, piden al Ayuntamiento una solución para la salida del barrio de la Música hacia la SE-30 por la calle Huerta del Canario. «La Junta y el Consistorio se han desentendido. Había un proyecto de ampliación de la calle que han metido en el cajón. Juan Manuel Flores, concejal del distrito Cerro-Amate, nos dice que depende de la Junta y éstos dicen que no hay dinero. Entre una cosa y otra, el barrio olvidado, como siempre», apostilla Alberto Sobrino, presidente de la Plataforma Entrelindes, que aglutina a asociaciones vecinales y sociales de Su Eminencia.