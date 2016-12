Montellano acoge un vertedero ilegal junto al castillo que levantÃ³ Alfonso X el Sabio

Junto a los montes de la Sierra de San Pablo, montañas de basura. Un enorme vertedero ilegal crece a los pies de estos primeros cerros que hacen de puerta, aún en la provincia de Sevilla, en Montellano, de la Sierra de Cádiz y de las rutas por los pueblos blancos. Y crece, paradójicamente, en la misma puerta de la planta de transferencia que la Diputación construyó a finales de los años 90 para la recogida y almacenamiento de residuos que luego eran llevados en camiones hasta el vertedero de Montemarta, en Alcalá de Guadaíra. Esta planta, el denominado «centro de transferencia intermedia», fue puesta en marcha para que sirviera de lugar de almacenamiento de los desechos de varios municipios (Montellano, Coripe, Puerto Serrano...) antes de ser trasladados a un centro de tratamiento final, en este caso el de Alcalá, pero la idea nació ya viciada y acabó fracasando de tal manera que la planta fue cerrada en 2010.

Dicha instalación fue construida y dotada de maquinaria y contenedores por parte de la Diputación de Sevilla, aunque su gestión quedó en manos del Ayuntamiento montellanero, de modo que pudiera almacenarse allí la basura que se recogía cada día hasta que, al llegar a una cantidad concreta, ésta se trasladaba con un camión de grandes dimensiones hasta Alcalá. Pero el mantenimiento de la instalación y los costes del traslado de los residuos cada vez que había que hacerlo (teniéndose que echar mano de una cabeza tractora), con una hora de camino hasta el punto de destino, más los gastos de combustible hicieron que el proyecto no fuera viable. Especialmente porque ni la Diputación ni el Ayuntamiento lo habían estudiado convenientemente antes de ponerlo en marcha. Al estallar la crisis y, como en tantos otros pueblos, arruinarse las arcas municipales, el Ayuntamiento decidió clausurar la planta de almacenamiento de residuos por no ser rentable.

Eso sí, hay vecinos que apuntan que el propio Ayuntamiento ha usado la planta cuando ha necesitado depositar excedentes de basura que no podían asumirse con la recogida usual que se viene haciendo desde el cierre del centro de transferencia, con un simple camión que lo recoge todo y lleva los residuos directamente y cada día al vertedero de Alcalá. Es el método tradicional y más barato, pese a la existencia de la planta intermedia.

El lastre económico hace que la planta de residuos no haya sido una prioridad para el Ayuntamiento

Pero el «excedente», lo que los vecinos no tiran al contenedor, ha ido siendo depositado a las puertas de la planta de manera indiscriminada e incívica, con un claro efecto llamada, además. Empleados municipales ya recogieron una vez algo de basura que se había ido acumulando, pero la cantidad actual tanto fuera como dentro de las instalaciones es ya inasumible para el Ayuntamiento, que no tiene ni recursos humanos ni económicos para asumir la limpieza. «Cuando entramos en el gobierno local en 2015 heredamos una deuda municipal de 2,6 millones en Seguridad Social y de 900.000 euros sólo en nóminas, con lo que no podíamos asumir prácticamente nada que no fuera salvar la situación. Poco a poco lo vamos consiguiendo, pero en solitario no podemos acabar con el problema de la planta de residuos», explicaba a ABC el alcalde de Montellano, el socialista Curro Gil. «El anterior gobierno, del PP e IU, ya desmanteló por completo la planta, aunque hay que admitir que su cierre se decidió incluso antes, por gobiernos previos. Y se ha creado tal situación que ya no podemos con ella», añadía.

La penosa imagen cobra especial relevancia por la situación del centro de transferencia abandonado. Esta planta está ubicada en la carretera a Coripe, a la que se le hizo una vía de servicio para acceder tanto a la instalación en sí como a la cantera que una empresa italiana explotó hasta hace varios años en un lateral de la sierra, y que también está clausurada y abandonada a su suerte. Este flanco de la serranía coincide con el acceso natural y de las rutas de los cada vez más numerosos senderistas para llegar al castillo de Cote, uno de los referentes de la llamada «banda morisca», erigido en el siglo XIII por mandato del rey Alfonso X el Sabio.

El castillo de Cote es un magnífico y único ejemplo (doble simetría formada por cuatro ábsides adosados) de construcción militar fronteriza del siglo XIII, situado en la primera línea defensiva y de intercomunicaciones del límite cristiano-nazarí. Se trata de un monumento protegido que fue declarado Patrimonio Histórico Español. En 1993, cinco años después de una profunda restauración, la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Situación «insostenible»

Se ha advertido a quienes arrojen basura que se enfrentan aposibles sanciones, pero el alcalde explicaba que «es muy difícil, con nuestros escasos medios, vigilar o controlar una instalación así, tan alejada del pueblo». Hay vecinos que en las redes sociales, no obstante, denuncian que el mismo Ayuntamiento usa a su antojo el centro para lanzar dentro —desde fuera del vallado, sin tan siquiera abrirlo— los desechos que considera que no puede llevar a Alcalá. Ya se produjo incluso algún incendio en el interior de las instalaciones a causa del amontonamiento de desperdicios.

De una forma u otra, Gil consideraba «insostenible» la situación y ha mantenido contactos recientes con la Diputación para solicitar su ayuda técnica y financiera. La institución provincial, de hecho, ha estudiado la manera de actuar y, según anunciaron a este diario, va a proceder a realizar las labores de limpieza junto con el Ayuntamiento «durante el ejercicio 2017», ya que se incorporará al presupuesto de la Diputación una partida para ello. Mientras tanto, la zona se degrada por momentos.