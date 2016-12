Lotería de Navidad 2016 en Sevilla: El segundo premio dejó en Los Remedios 1.750.000 euros

El segundo premio de la Lotería de Navidad, el 0435, repartió su suerte por varios puntos de Sevilla y en especial en Los Remedios. La administración número 86, sita en la calle Virgen de Luján, vendió 14 décimos que suman 1.750.000 euros, 125.000 euros al décimo. Podrían haber sido más, ya que se devolvieron seis décimos.

A quién le tocó la varita de fortuna es una incógnita ya que, como explicó Lupe Fernández, la administradora, los 14 décimos fueron vendidos en ventanilla y no se sabe quénes son los afortunados, aunque confiaba en que fueran del barrio. Por la administración, de momento no se pasó ninguno de los agraciados y si lo hizo no lo comentó ni a los responsables de la administración, Lupe, su marido Damián y la dependienta María del Carmen, que ayer no daba abasto porque fueron muchos los que se decidieron a comprar allí.

Eso sí, la presencia de medios de comunicación ante las puertas de la administración hizo que por ella se acercaran muchos curiosos y sobre todo gente del barrio que hacían la misma pregunta «¿ha tocado aquí?». Una de las empleadas de la peluquería anexa se dirigió nerviosa a la administración para preguntar el número, entró en el establecimiento, comprobó el número... pero nada, no era el suyo. Otro señor no dudó en comentar que llevaba billete y medio de un número comprado allí el «número de la casa» que terminaba en 1, en 61, la suerte sólo le rozó. Lo mismo le pasó a Esperanza, la responsable de la conocida Chocolatería Virgen de los Reyes, que el día antes había comprado otro décimo terminado en 1 pero no tuvo la suerte de llevarse el premiado. En el cercano quiosco Sergio Velázquez lamentaba con buen talante que, a pesar de haber comprado allí, no había tenido esa suerte.

Este 04536 es el primer gran premio que dan en la administración de lotería de Virgen de Luján sus actuales responsables. Cuenta Lupe, que es natural de Berlanga (Badajoz), que ella llevaba a cabo proyectos educativos y su marido trabajaba en una caja de ahorros pero cuando hace tres años quisieron trasladar a Damián fuera de Sevilla decidieron apostar por esta nueva aventura que hoy les ha dado una gran alegría. Entre los nervios, la alegría, y la incredulidad, «me ha llamado mi marido cuando estaba en la fiesta de la guardería de mi hijo y no me lo creía», Lupe y Damián, colocaron el cartel del «vendido aquí el segundo premio de la la lotería» y descorcharon la tradicional botella de champán que les dejaron para el momento, por que ellos, «somos primerizos» recordaba con guasa Damián, no habían preparado nada.