Lotería de Navidad 2016: A un pelo del Gordo en Sevilla

Como cada año, cuando acaba el sorteo de la Lotería de Navidad hay unos pocos, los menos, que celebran que le ha tocado algún premio. Otros se recuerdan que al menos tienen salud y, otros pocos, se lamentan de la mala suerte por no haber sido agraciado por una cifra.

Son los casos de la Asociación de Béticos Veteranos que ni tienen suerte deportiva últimamente ni tampoco le sonríe la fortuna del Gordo. Habían repartido el número 66.413, que por solo la centena, no ha sido premiado con el Gordo (66.513). El mismo número lo llevaban en participaciones los hermanos de la Amargura, que aunque obtendrán al menos 120 euros por décimo, por un número no les han correspondido 400.000 euros por cada boleto.

El hermano de un conocido periodista sevillano también se tira de los pelos en estos momentos. Llevaba un décimo con el 62.513, esta vez no fue la centena maldita que ha dejado casi como estaban a los béticos y a los cofrades amarguristas, sino la unidad de millar.

El caso de los empleados de la taberna «La Auténtica» de San Fernando es para «Vídeos de Primera». Como cuenta Mercedes Benítez, primero celebran que les ha tocado el segundo premio. 15 décimos a repartir entre 15 personas, 125.000 euros cada uno. La fiesta que se montó fue tal que no podían ni hablar por teléfono. Luego, vino el jarro de agua fría. Alguien volvió a comprobar el número pero esta vez vieron que no estaban premiados premiados. Sin embargo, un error del lotero que les vendió los quince décimos hizo que bailara una cifra en uno de ellos, que resultó ser el 04536, el segundo premio. Aunque no se han llevado 1,8 millones a repartir, al menos se dividirán los 125.000 euros de este décimo. ¿Suerte o desgracia?