Lotería de Navidad 2016: La administración de Los Remedios devolvió seis décimos del número premiado

El segundo premio, que recayó en el número 04536, trajo la suerte a Sevilla en un sorteo que se mostró parco con la capital andaluza. El número ganador se vendió en las administraciones de Virgen de Luján, desde donde se repartió la mayor partida, 1.750.000 euros; el despacho de Luis de Morales (Nuevocentro) ha vendido un décimo del segundo (125.000 euros), Las Dalias otros dos décimos (250.000) y el estanco de la Avenida de la Constitución. También dejó una buena tajada en Écija, donde una administración situada en la Avenida del Genil repartió 1.250.000 euros tras vender once décimos del segundo premio. Este premio, muy repartido, se fue también a Valencia, Cataluña, País Vasco, Madrid y Castilla y León.

Lupe Fernández, la administradorade «La estrella fugaz», en la calle Virgen de Luján, no cabía en sí de gozo. Los 14 décimos fueron vendidos en ventanilla, y otros seis fueron devueltos al no ser comprados. Lupe recordó que habían recibido dos series del número agraciado, si bien habían devuelto «unos seis décimos». «Hemos tenido una suerte loca porque llevamos abierto sólo dos años y medio», señaló, reconociendo que ella no llevaba el número premiado y que es la primera vez que reparten un premio del sorteo de Navidad. «Me ha pillado en el colegio de mi hijo cuando me ha llamado mi marido para contarme que habíamos repartido el segundo premio y no me lo creía, pero después por su tono me he dado cuenta de que no era una broma», dijo, y ha añadido que habían pedido «a conciencia» bastantes número bajos porque «se venden bastante bien». La presencia de medios de comunicación ante las puertas de la administración hizo que se acercaran muchos curiosos y sobre todo gente del barrio que hacían la misma pregunta: «¿Ha tocado aquí?». Una de las empleadas de la peluquería anexa se dirigió nerviosa a la administración para preguntar el número, entró en el establecimiento, comprobó el número... pero no era el suyo.

Otro señor no dudó en comentar que llevaba billete y medio de un número comprado allí, el «número de la casa», que terminaba en 61, la suerte sólo le rozó. Lo mismo le pasó a Esperanza, la responsable de la conocida Chocolatería Virgen de los Reyes, que el día antes había comprado otro décimo terminado en 1 pero no tuvo la suerte de llevarse el premiado. En el cercano quiosco Sergio Velázquez lamentaba con buen talante que, a pesar de haber comprado allí, no había tenido esa suerte.

Cuenta Lupe, que es natural de Berlanga (Badajoz), que ella llevaba a cabo proyectos educativos y su marido trabajaba en una caja de ahorros pero cuando hace tres años quisieron trasladar a Damián fuera de Sevilla decidieron apostar por esta nueva aventura que hoy les ha dado una gran alegría. Lupe y Damián colocaron el cartel del «vendido aquí el segundo premio de la la lotería» y descorcharon la tradicional botella de champán que les dejaron para el momento, por que ellos, «somos primerizos» recordaba con guasa Damián, no habían preparado nada.

Buen pellizco en Écija

La suerte también se acordó de Écija. La administración número 5, «La sartén del sol», situada en el Centro Comercial N4, dejó ayer a los astigitanos 1.250.000 euros al número 04.536. Numerosos amigos y premiados se reunieron en la administración para celebrar con champán el premio. El joven Anselmo Cruz, que trabaja en la esta administración propiedad de su familia, explicó que es el primer premio en la Lotería de Navidad que dan en sus cinco años de historia y confesó que estaba muy emocionado, además señaló que el premio ha estado muy repartido y le ha tocado a muchos trabajadores del Centro Comercial.

Un grupo de afortunados fueron el equipo de siete trabajadores de un centro de depilación láser y medicina estética situada en el mismo centro comercial. Una de las empleadas, Melanie, compró el pasado miércoles los dos últimos décimos que quedaban en la administración del número premiado, un décimo que jugaron entre todas las compañeras y otro para el doctor del centro, Domingo.

También la administración número 3 de Lora del Río, situada en la avenida de la Cruz, número 25-B, vendió dos décimos del segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie.

Anécdotas

Por lo demás, el segundo premio dejó varias anécdotas. Una vecina de la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla, Josefa González, ha ganado 125.000 euros con este número, con la particularidad de que soñó con ese número y acudió ayer a comprarlo.

Por otra parte, David Romero, el propietario de la cervecería La Auténtica, en la calle San Fernando, estuvo a punto de tirar un décimo premiado tras equivocarse al mirarlo. La taberna era ayer una fiesta tras recoger el premio de la papelera.