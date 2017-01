Lista de espera de un mes para ponerse a dieta

Han pasado las Navidades y, tras los atracones de estas fiestas, no son pocos los que quieren perder peso. Por eso en algunos hospitales de Sevilla no es fácil conseguir cita con el endocrino para ponerse a dieta. Según Alberto Aliaga Verdugo, endocrino y responsable de la unidad de obesidad del Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, en estas fechas, como ocurre dos meses antes de verano y en el mes de septiembre, tienen que reforzar la unidad especializada y se incrementa la lista de espera. Aunque depende del centro y en esa unidad ven aproximadamente 1.000 pacientes al mes, si las demoras normales para conseguir cita con el endocrino eran de quince días, ahora la espera ronda el mes. Es decir, que si se llama para conseguir la cita, no se la darán hasta dentro de treinta días aproximadamente.

En cualquier caso, el doctor Aliaga advierte de los peligros de intentar conseguir resultados a corto plazo y tiene muy claro que ese es el primer fallo: intentar adelgazar a corto plazo ya que además entraña el riesgo de seguir una dieta que ha visto colgada en una web o en youtube, dietas que muchas veces no tienen en cuenta las características de cada paciente y que, a la larga pueden resultar peligrosas.

Lo que no hay que hacer nunca para perder peso se resume en varios consejos: en primer lugar, no se deben buscar objetivos a corto plazo porque, aunque en principio pueden resultar satisfactorios, a largo plazo no se mantienen. O lo que es lo mismo, si pierde peso muy rápido, luego no lo mantendrá o sufrirá un efecto rebote.

En segundo lugar, tampoco se debe empezar de forma brusca, tanto con los ejercicios físicos como en la nutrición. Es decir, ni darse la paliza en el gimnasio ni matarse de hambre. En tercer lugar el endocrino aconseja no saltarse ni una comida ni restringir mucho la ingesta de calorías porque, a aunque a corto plazo pueda dar resultado, luego se estancará y perderá menos peso. Y tiene otro riesgo: el cansancio, la anemia, la caída de cabello, la falta de energía e incluso la fatiga. Si hace todo eso, seguramente ello le acarreará una frustración al ver que no consigue su objetivo. «Se convierte en un círculo vicioso que se hace varias veces al año», dice Aliaga resumiendo lo que ocurre a muchos pacientes que abandonan la dieta y luego vuelven a ella.

Por ello Aliaga asegura que perder peso requiere de un tratamiento multidisciplinar que pasa por el endocrino, el nutricionista, el preparador físico e incluso el psicólogo que le ayudará a conocer los beneficios de adelgazar, que no sólo están relacionados con la estética sino también con la salud.

Por el contrario, el endocrino recomienda paciencia y hacer una dieta de forma progresiva y segura. Para ello, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales sanitarios , un endocrino coordinado con otros profesionales como el nutricionista e incluso el psicólogo.

Si no puede ir al médico, se recomienda buscar la información en páginas web fiables como son las de instituciones y sociedades médicas que ofrecen consejos dados por profesionales sanitarios. Para perder peso, dice el doctor, todos sabemos lo que tenemos que hacer porque además hay muchos libros. En cualquier caso, lo principal es hacerlo de forma progresiva y no hacer nada que no tenga sentido común porque no existen fórmulas milagrosas. «No hay ningún médico que conozca un remedio milagroso, se deben rechazar los productos milagro. Si fuesen eficaces los utilizaríamos los médicos» alerta el doctor sobre las decenas de productos que circulan por las redes sociales insistiendo en que todos ellos suelen provocar luego el efecto rebote.

Además Aliaga rechaza la palabra dieta. No hay que pasar hambre ni limitar ningún producto cien por cien, sino comer mejor y tener paciencia ya que un dieta saludable suele suponer perder entre medio kilo y un kilo a la semana. Perder peso más rápido supone que luego será difícil mantener el peso.

Y en cuanto al ejercicio, el doctor asegura que lo más rentable son los entrenamientos de alta intensidad, como las bandas elásticas, mancuernas y máquinas que hay en los gimnasios. Es mejor un gimnasio que otra cosa ya que una hora caminando al día es muy saludable pero no tiene demasiado impacto a la hora de perder peso. El médico lo tiene claro: si se quiere adelgazar hay que ser constante y tener paciencia.