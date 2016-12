Un juez investiga favores del Ayuntamiento de Sevilla a la cÃ©ntrica discoteca ilegal de un militante del PSOE

Tres responsables del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla están siendo investigados por el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, por prevaricación al haber hecho presuntamente la vista gorda ante las denuncias de varios vecinos de la calle Amor de Dios sobre la actividad ilegal de una discoteca que, según los afectados, incumple los horarios y la normativa de ruidos. Uno de los dueños de este negocio es un destacado militante del PSOE, concretamente de la Agrupación Centro.

Los hechos por los que el juez ha decidido investigar al Ayuntamiento comenzaron a finales de 2014. Lo que hasta entonces había sido un bar con música en el número 18 de la calle Amor de Dios se convirtió de repente en una sala de fiestas. Sin embargo, los propietarios no tenían licencia para realizar esta actividad. De hecho, en el expediente de este local constan varias denuncias de la Policía Local por esta cuestión, a pesar de lo cual la discoteca nunca fue clausurada. Cerró varios meses para hacer unas obras de adaptación y reabrió en febrero de 2015, fecha en la que los vecinos decidieron abandonar sus quejas al Ayuntamiento y dirigirse a los tribunales, ya que no entendían cómo una actividad que no cumplía los requisitos seguía estando activa sin que Medio Ambiente tomara medidas.

Tras practicar varias diligencias, el Ministerio Público formuló una denuncia el pasado 15 de junio contra uno de los dueños de la discoteca, que se llama «Jewell», y tres cargos municipales, concretamente el director general de Medio Ambiente, el jefe de sección de Disciplina Ambiental y el jefe de servicio de Protección Ambiental. El escrito de la Fiscalía cree que ha podido haber por parte de los responsables municipales una «presunta dejación de funciones respecto de los ruidos y molestias» sufridos por los vecinos. Según la denuncia, este negocio tenía la condición de «café bar con música» en su licencia de apertura, pero «pasó por silencio administrativo a discoteca sin aparentemente haber adoptado medidas sonométricas adecuadas, dado el ruido que continuó siendo denunciado por algunos vecinos ante el Ayuntamiento». Después de analizar con detenimiento todos los expedientes, la fiscal entiende que «nos encontramos ante un local respecto del que los vecinos han presentado numerosas quejas por ruidos e incumplimientos de horarios, algunos de los cuales han sido verificados por la Policía Local». Igualmente, hay constancia de «no pocos escritos dirigidos al Ayuntamiento en los que los vecinos han solicitado que se comprueben las medidas sonométricas establecidas en el proyecto», pero «frente a ello, la actitud del Ayuntamiento ha resultado de una completa pasividad». Añade la Fiscalía que los expedientes sancionadores que se han incoado siguen «sin reflejo material alguno» y que tampoco «se han dictado órdenes de comprobación y medición del ruido ni se han ejecutado las propuestas sancionadoras».

Los propietarios del local se defendieron administrativamente alegando que los denunciantes habían falsificado nombres de vecinos para dar una lista lo más amplia posible a efectos de aparentar una gravedad que, a su juicio, no existía. Pero la Fiscalía descarta este argumento porque considera acreditada la legimimación de los vecinos. Por todo ello, cree que se podrían haber cometido dos delitos, uno contra el medio ambiente y otro de prevaricación, razón por la que interpuso denuncia ante los juzgados. Y ahora el instructor en el que ha recaído la causa ha decidido abrir diligencias al entender que las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

El juez ya ha tomado declaración a los vecinos para que ratifiquen sus denuncias y ha remitido un oficio al Ayuntamiento para que le entregue todos los expedientes que constan oficialmente sobre este local, que actualmente sigue abierto y que tiene previsto organizar una fiesta de fin de año esta Nochevieja.

Desde el gobierno municipal socialista aseguraron ayer a este periódico que «Jewell tiene tres expedientes incoados, de los cuales sólo uno contiene resoluciones disciplinarias por haberse acreditado a través de dos boletines de la Policía Local», pero que en los otros dos casos «no pudieron acreditarse los hechos», por lo que los «incumplimientos son eventuales». Además, indicaron que este negocio tiene una declaración responsable formulada para actuar como sala de fiestas y que no se han hecho con él «excepciones». Por último, alegaron que dos de los investigados son funcionarios y otro de ellos es un director general que fue nombrado por el PP.