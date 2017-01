Los gimnasios de Sevilla se llenan en plena cuesta de enero

Recuperar la línea después de los excesos navideños o un propósito de Año Nuevo de hacer más ejercicio son los que llevan a los sevillanos en masa a los gimnasios en este mes de Enero.

Algunos llegan pidiendo información sobre actividades y precios pero nunca llegan a a apuntarse. Otros tras conocer las ventajas de unos y otros centros deportivos se inclinan por inscribirse en alguno de ellos. Y después están los que sin pensarlo mucho llegan al gimnasio más cercano a su domicilio o su centro de trabajo y se apuntan. Todos buscan recuperar su peso previo a las comilonas del mes de diciembre, algunos quieren ponerse en forma y los menos convertir el ejercicio en una actividad de su día a día para siempre.

Hay quienes pensando en que en enero como cada año iban a volver al gimnasio aprovecharon para hacerse con promociones lanzadas en diciembre para hacer efectivas desde principios de año, es una de las razones por las que en el Centro Deportivo de La Fundición han aumentado significativamente las matrículas este mes de enero. En general en todos los centros ven el mes de enero como aumenta el número de socios que no siempre aguantan un mes completo con el nuevo propósito aunque siempre están los que se enganchan y consiguen crear un hábito saludable. Enero junto a septiembre y octubre son los meses de más altas en casi todos los gimnasios, solo el Plaza Wellness Club no considera enero como temporada alta, pero se trata de un gimnasio especializado en entrenamiento personal y no en actividades en salas que es lo que más reclaman los nuevos usuarios. Actividades en grupo de entrenamiento cardiovascular que les haga sudar y al mismo tiempo les motive al estar acompañada por más gente. Spinning y Zumba son las estrellas estos meses. En el gimnasio Sala 17 han aumentado las clases de Zumba fitness de 4 o 5 diarias a 8 o 9. Hay otros gimnasios, como el Cuesta Sport, donde una de las actividades que tienen más éxito entre los que quieren obtener resultados rápido es el entrenamiento de alta intensidad conocido como Crossfit.

Como no solo con el ejercicio se consigue bajar de peso, aunque es imprescindible para conseguir los objetivos, muchos centros tienen un especialista en asesoramiento nutricional que ve su actividad multiplicada con el año nuevo y no solo por los nuevos clientes, si no también por los clientes habituales, tal y como sucede en el gimnasio Sevilla Gym.

En definitiva, uno de los propósitos de año nuevo más comunes es ponerse en forma, adelgazar o hacer ejercicio y para ello recurren a los cada vez más abarrotados gimnasios, que dejarán de estarlo en torno al mes de abril cuando la Semana Santa y la Feria vuelven a sacar a los sevillanos de la rutina, para volver a llenarse en mayo o junio con la operación bikini en mente.