«Sevilla Bulls», futbolistas sobre sillas de ruedas eléctricas

«Quizás algún día podrá conformarse una selección nacional de fútbol en silla motorizada que pueda representar a España y viajar al extranjero». Este es uno de los deseos que Pepe Riqueni, capitán de los «Sevilla Bulls», tiene muy presente cuando habla del deporte que viene practicando desde hace dos años: el denominado «powerchair football» o fútbol en silla de ruedas eléctrica para personas con discapacidad.

Aunque se trata de una disciplina deportiva que surgió en Francia en la década de 1970, en España no es tan conocida como a muchos les gustaría. El de Sevilla es uno de los tres equipos que actualmente existen en Andalucía y que nació por iniciativa de la familia de Ana Caballero, otra de sus jugadoras, tras la estancia de un año en Estados Unidos en 2007, donde entraron en contacto con personas que lo practicaban. De vuelta en nuestro país, Encarnación Montiel, madre de Ana y a la sazón presidenta de «Sevilla Bulls», puso todo su empeño en montar un equipo; algo que no fue tarea fácil. Ya, por entonces, tuvieron conocimiento de que había un grupo de estas características en Alicante (el Furia), hasta que fueron constituyéndose otros en Granada (Los Leones de la Alhambra), Córdoba (Los Atómicos) así como el sevillano, que comenzó sus entrenamientos en 2015 en Mairena del Aljarafe.

«Puede decirse que los tres clubes andaluces somos pioneros en este deporte en nuestra comunidad autónoma», señala Encarnación, quien no pasa por alto las dificultades a las que se enfrentan a la hora de los traslados, equipamientos o acondicionamiento de las sillas al no ser destinatarios de subvenciones ni de otras ayudas por tratarse de un deporte que, por el momento y a diferencia de otros países, no está federado en España.

Un partido de «power chair» consta de dos partes de 20 minutos y suele jugarse en una cancha de baloncesto, siendo en muchos aspectos similar al fútbol sala. La pelota es de gran tamaño, con unos 33 centímetros de diámetro, y los dos equipos que compiten por marcar goles están formados por cuatro jugadores cada uno (incluyendo los porteros) que usan sus sillas eléctricas equipadas con protecciones metálicas, a modo de parachoques instalados en el frontal de las sillas, para atacar, defender y golpear la pelota.

Seis jóvenes de edades comprendidas entre los 22 y los 36 años componen el «Sevilla Bulls», de carácter mixto y que integra entre sus filas a dos universitarios de la Hispalense: Ana Caballero, estudiante de Ciencias de la Educación, y Pepe Riqueni, que ha terminado Comunicación Audiovisual y está a la espera de cursar un master en periodismo deportivo. Los otros miembros del equipo son Elena Reina, Jesús Sánchez, Fernando Guerra (Maki) y Joaquín Guerra (Quini), actuando como entrenadora Victoria Caballero, hermana de Ana.

Desde el pasado mes de octubre vienen entrenando ya en las instalaciones de la Universidad de Sevilla en Pirotecnia, gracias al eco que esta iniciativa ha encontrado en el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios que encabeza la profesora Ana López. «Cuando los padres de una de las alumnas se pusieron en contacto con nosotros buscando apoyo, me pareció una idea estupenda que iba en línea, además, con nuestro trabajo de potenciar el deporte adaptado para personas con discapacidad física», comenta la vicerrectora.

La universidad no sólo les ha cedido las instalaciones para entrenar, sino que también ha mostrado su disposición a colaborar con ellos en la gestión de las actividades con personas de apoyo al entrenamiento y voluntarios para los desplazamientos. El club «Sevilla Bulls», a su vez, está dando los pasos necesarios para constituirse como asociación universitaria con objeto de promover, junto a la Hispalense, el deporte adaptado, lo que, sin duda, le abrirá vías para captar posibles ayudas.

Mientras se avanza por este camino, el equipo mantiene muy viva la ilusión en seguir compitiendo y ya prepara un torneo para marzo. «El pasado 19 de noviembre ganamos en Córdoba uno que jugamos con los otros dos equipos andaluces», recuerda Pepe con satisfacción. «Simplemente quieren jugar, pues esto es ocio y una oportunidad para ellos de salir, conocer a otras personas y hacer amistades. La superación —asegura Encarnación Montiel— es otra cosa y algo que ponen en práctica a lo largo de su vida diaria».