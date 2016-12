Fue en julio del año pasado cuando entró en vigor la reforma del Código Penal que incluía la prisión permanente revisable. Una medida que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado por primera vez para el presunto violador del parque de María Luisa, acusado de haber atacado sexualmente a una mujer de 31 años que había intentado suicidarse y que murió como consecuencia de una fuerte hemorragia.

La Fiscalía acusa a Francisco M. S., de 46 años, de haber aprovechado que la víctima estaba en estado somnoliento provocado por los barbitúricos que había ingerido voluntariamente para violarla de manera salvaje. En su escrito de acusación califica de «brutal práctica sexual» a la que sometió a la víctima, que pesaba 42 kilos y estaba a su merced tras haber intentado quitarse la vida.

La autopsia confirmó que la mujer, de 31 años, no había fallecido por la ingesta de medicamentos sino por las lesiones que sufrió y que presuntamente le ocasionó el violador con un objeto.

La prisión permanente revisable conlleva también un sistema de cumplimiento en el que se establecen plazos mínimos y una serie de requisitos individualizados para que el reo acceda al tercer grado. La reforma del Código Penal subrayaba que la nueva pena no debe perder la finalidad de la reinserción del condenado.

En el capítulo de cumplimiento, la Fiscalía sevillana solicita que Francisco M. S. no acceda al tercer grado hasta que no cumpla enprisión 18 años. Es un plazo que se establece para los delitos en concurso en los que uno sea castigado con la prisión permanente y el resto de delitos no sumen una condena de más de 15 años. En el caso del violador del parque de María Luisa, el Ministerio Público pide la pena más grave para el delito de asesinato y una de quince años por la agresión sexual.

Parricidas y la anciana que mató a muletazos

Por ahora no hay ningún tribunal español que haya aplicado esta pena y previsiblemente los primeros juicios se celebren en 2017. Los fiscales han comenzado a formularla en sus escritos de acusación en este 2016, y de manera muy puntual, ya que está reservada a casos de extrema gravedad: los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, los asesinos en serie y los crímenes cometidos por organizaciones criminales o tras un delito contra la libertad sexual como es el caso que se juzgará próximamente en la Audiencia sevillana.

La Fiscalía de Málaga fue una de las primeras en solicitarla este pasado mes de mayo para una anciana, de 83 años, acusada de haber matado a su marido enfermo golpeándolo con una muleta más de una docena de veces.

David Oubel se enfrenta a la prisión permanente por asesinar a sus hijas - ABC

En noviembre era un fiscal de Pontevedra quien pedía esta pena para el parricida de Moraña. David Oubel será juzgado en 2017 por matar con una sierra radial a sus hijas Candela y Amaya, de nueve y cuatro años. El representante del Ministerio Público relata en su escrito cómo el acusado drogó y ató a sus hijas para poder degollarlas; sin embargo, las drogas no hicieron suficiente efecto y las pequeñas trataron de escapar.

Hace unos días la Fiscalía de Madrid elevaba un escrito con esa petición de pena por la muerte de un bebé de 20 meses que sufrió malos tratos. El fiscal acusa a la madre y su pareja de haber desatendido por completo al pequeño que fue ingresado en el hospital por varias lesiones que necesitaron de una intervención quirúrgica. El pequeño recibió el alta y a los pocos días regresó con un cuadro clínico peor de hematomas, fracturas y contusiones. Murió el 11 de mayo de este año en el Gómez Ulla.