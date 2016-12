Empresarios y sindicatos ven una Â«mano negraÂ» en el freno a los proyectos de Sevilla

Decenas de representantes de las asociaciones y entidades que componen la Plataforma Sevilla por su Puerto, liderada por la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y los sindatos CC.OO. y UGT, se han reunido esta mañana para clamar contra el freno al desarrollo del puerto hispalense el retraso en la ejecución del dragado y la implantación del puerto de Huelva en Majarabique. Allí han denunciado la existencia de una «mano negra» que parece frenar desde las administraciones todo proyecto que permita el desarrollo de Sevilla y su provincia.

En el caso del dragado de profundización reclaman a la Junta que se pronuncie ya sobre el proyecto de las márgenes que tiene desde hace dos años en un cajón y en el segundo desconfían de que el anunciado acuerdo para la gestión conjunta de los puertos de Sevilla y Huelva de esa futura plataforma logística en Majarabique se lleve a cabo.

Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio, ha hecho hincapié en que el acuerdo por el que el puerto de Huelva se haría con el concurso de Adif sobre Majarabique y luego se uniría al de Sevilla para sacar a concurso la explotaciónde ese nodo logístico es sólo un anuncio, «no hay nada escrito, sólo palabras», por lo que hasta que no haya un convenio por escrito no habrá nada firme. Por ello, señaló, la Plataforma Sevilla por su Puerto va a seguir movilizándose porque la ciudad no puede perder el tráfico con Canarias y advirtiendo que ya este año ha descendido el volumen de mercancías transportado.

El presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, fue aún más claro. «Lo que han anunciado es sólo un principio de acuerdo, que no será real hasta que no se retiren las alegaciones del puerto de Sevilla a la iniciativa de el de Huelva», destacó Rus quien anunció que la Plataforma tiene previsto en los próximos días con representantes de las administraciones implicadas para pedir apoyo a las iniciativas que se emprenden en Sevilla. Rus mostró sus desesperanza porque mientras Sevilla emprende iniciativas que busca el desarrollo de toda Andalucía en el resto de las provincias parece que se trata de matar las oportunidades de Sevilla y apuntó a la existencia de una «mano negra» que hace que cualquier proyecto no se lleve a cabo, «hay un bloqueo institucional constante para cualquier proyecto que pueda atraer industria y crear empleo en la provincia».

Esas palabras fueron refrendadas tanto por el secretario provincial de CC.OO., Alfonso Vidán, como de UGT, Juan Bautista Ginés. El representante de CC.OO. ha reclamado a la Junta que se aclare definitivamente su postura sobre el dragado, «no puede marear más la perdiz»; en el casodel Majarabique consideró un peligro que Huelva pueda bajar los precios del transporte y cambie las reglas del juego y reclamó en ese sentido tanto a Puertos del Estado, como a la Junta, que nombra a los presidentes de los puertos andaluces, que pongan orden en el tráfico portuario. El secretario provincial de UGT también consideró que no es de recibo que el puerto de Huelva venga a hacer la competencia al de Sevilla en su propia puerta y reclamó a las administraciones que aclaren de una vez lo que quieren para el puerto hispalense, porque lo que están haciendo hace que las empresas se vayan.

La Plataforma tiene previsto reunirse el próximo miércoles 28 de diciembre con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para abordar la situación del Puerto, y han solicitado igualmente encuentros con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, que, como señaló Juan Bautista Ginés, «también tiene mucho que decir».