La ejecución de las inversiones municipales de Sevilla supera el 50% al acabar diciembre

El gobierno municipal de Sevilla y el propio alcalde, el socialista Juan Espadas, han mostrado en los dos últimos días su satisfacción por los niveles de ejecución presupuestaria del ejercicio que acaba de concluir. No obstante, desde el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) se apuntaba, tras el análisis de las cuentas de 2016 y del proyecto de 2017, que ese índice es «muy bajo» y que habría que mejorarlo en los próximos años. El CESS admitía, eso sí, que en estos porcentajes bajos a los que aludía en la ejecución de diversas partidas influye la «tardanza en la aprobación del actual presupuesto», que vio la luz a finales de febrero, haciendo ver que el gabinete municipal prevé alcanzar una ejecución del 64% en las inversiones reales a fecha 31 de diciembre. Este último argumento es el que ha trasladado a este organismo el propio equipo de gobierno de Espadas basándose en varios informes internos, a los que ABC ha tenido acceso y en los que se resalta que el grado de ejecución presupuestaria ronda el 70% con respecto a lo que se había «previsto y anunciado en el pleno» y que los datos son superiores en ese campo a los de los cinco últimos ejercicios, con gobiernos del popular Juan Ignacio Zoido.

El informe se centra en el capítulo del presupuesto referido a las inversiones (el 6), cuya memoria indica que la cantidad para 2016 —sin las empresas municipales y organismos autónomos— es de 22,3 millones de euros. De esos 22,3 millones se han ejecutado 17,5, mientras que si se tiene en cuenta las inversiones ya adjudicadas en general (aunque no estén finalizadas pero sí sea ya un gasto comprometido), la cifra alcanza los 21,4 millones de euros. Eso sí, si a la cantidad reflejada inicialmente en los presupuestos debe añadírsele el remanente de años previos, la cifra global para invertir asciende a 39,1 millones. El gobierno local no la contempla como una «cantidad real» pese a que, a efectos prácticos, lo es. Teniendo en cuenta la misma, debe concluirse que se han invertido 21 de los 39 millones. No se trata del 70%, como el propio gobierno local pretende indicar al agarrarse sólo a lo que estaba reflejado en el presupuesto sin remanente, ni tampoco está «por encima del 64%», como señalan el alcalde o el CESS, ya que eso se refiere al objetivo de «unos 23 millones» que se había indicado en el pleno. Pero sí se está, con el año cerrado, a más del 50% de ejecución en inversiones, un nivel ante el que el equipo de gobierno se muestra bastante satisfecho al haberse quedado en torno al 30% en los años previos.

La comparativa

Y lo hace, especialmente, porque compara con los niveles de los ejercicios anteriores, tal y como se recoge ampliamente en el documento interno, en el que se concluye que en los ejercicios previos las cantidades eran menores al acabar diciembre. En 2012, las inversiones adjudicadas al cierre del último mes del año eran de 23,7 millones, con unos gastos ejecutados al completo de 15,8 millones. En 2013, las inversiones comprometidas sumaban 15,5 millones, mientras que las finalizadas rozaban los 11,2 millones de euros. En 2014, por su lado, las inversiones adjudicadas eran al cierre de año de 12,5 millones, siendo las finalizadas únicamente de 8,8 millones. Y en el ejercicio 2015, el dinero para inversiones adjudicado, comprometido, era de 14,3 millones y las inversiones finalizadas en su totalidad, 10,4 millones.

En cuanto a los datos globales presupuestarios, no sólo en lo que atañe a las inversiones, el ejercicio se ha cerrado finalmente en la media del mandato del PP pese a que el presupuesto entró en vigor en el segundo trimestre, que fue del 84%. 2016 se ha cerrado exactamente en ese índice: 84%.