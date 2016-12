Diez propuestas para pasar el Fin de AÃ±o cerca de Sevilla

Si quiere despedir 2016 con algo original, disfrutando de la naturaleza o descubriendo lugares pero no puede, o no le apetece, coger un avión y hacer un gran viaje, sepa que cerca de Sevilla hay muchos tesoros de la naturaleza y no menos experiencias con las que puede dar la mejor bienvenida al Nuevo Año.

En dos horas en coche desde la capital hispalense, o menos, puede acercarse a descubrir pueblos únicos, espacios naturales de impresión, zonas con una historia con la que poner en valor nuestro pasado y disfrutar de una gastronomía rica y variada para poder afrontar 2017 con las pilas cargadas. Muchos están en nuestra comunidad, en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba o Málaga, otros en la cercana Extremadura, pero todos merecen una visita si no ahora, en otra ocasión