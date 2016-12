El Consejo EconÃ³mico y Social de Sevilla critica el escaso presupuesto para el AÃ±o Murillo

El borrador del dictamen que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) emitirá sobre el proyecto de Presupuesto municipal para 2017 que ha elaborado el gobierno socialista será sometido a aprobación hoy con varias críticas muy duras a la propuesta de Juan Espadas. En primer lugar, el CESS lamenta el bajo nivel de ejecución del Presupuesto de 2016, especialmente en lo que respecta a inversiones (capítulos VI y VII), el retraso en el periodo de pago a los proveedores, la deficiente gestión de la recaudación de ingresos, así como las insuficientes partidas presupuestarias destinadas para materias como sector industrial, turismo, polígonos industriales, cooperación al desarrollo, igualdad y consumo.

Además, el dictamen muestra su preocupación por el impacto de la disminución de la población y expone su descontento con otros muchos aspectos de las cuentas, entre los que destaca «la escasa importancia» dada al Año Murillo.

Además, el propio CESS alerta de que, tal y como ocurrió el año pasado, su dictamen puede quedar muy pronto obsoleto si el Gobierno municipal no le informa de «las modificaciones que se efectúen en el mismo como consecuencia de las sugerencias y recomendaciones realizadas, o de las posteriores negociaciones» que cambien sustancialmente el proyecto inicial sobre el que efectúan su estudio, puesto que ya no vuelven a emitir otro dictamen que incorpore los cambios.

En lo que respecta al avance de la liquidación del Presupuesto de 2016, el dictamen afirma que «hay que tener en cuenta que en su ejecución, especialmente en el de gastos, ha influido la tardanza en la aprobación del presupuesto. De hecho, este Consejo ya manifestó su preocupación por esta cuestión en su Dictamen del año pasado». Además, considera que «presentan unos porcentajes muy bajos de liquidación los Capítulos VI (Inversiones) y VII (Transferencias de capital), con un 30,9% y un 45,4% respectivamente, lo cual merece una valoración negativa». Igualmente, muestra su gran preocupación por el descenso continuado de la población, lo que «supone también una reducción en la actividad vía consumo. Este Consejo reitera la necesidad de adoptar políticas que contribuyan al aumento de la población empadronada, pues ello redundará en un incremento de los ingresos procedentes de las transferencias del Estado. Además, el crecimiento real de la población también conllevaría un aumento de la actividad económica que posibilitaría un incremento de los ingresos que el Ayuntamiento podría obtener directamente, por otras vías distintas a las transferencias».

Por otra parte, el dictamen del CESS reprocha al gobierno de Espadas que no ha sabido darle la importancia que merece al Año Murillo. «Queremos resaltar que este año se conmemora el IV Centenario del Nacimiento de Murillo, un tipo de efeméride que debería aprovecharse como algo único de esta ciudad, que podría servir para promocionarla culturalmente y turísticamente en el resto de España y en otros países. Pensamos que siendo un hecho tan importante, y del que se ha tenido conocimiento con suficiente antelación, debería haberse presupuestado una mayor dotación para la realización de diversos eventos y actuaciones. Entendemos que no se ha aprovechado suficientemente y que se ha perdido una gran oportunidad, de las que no se producen muchas. Pedimos se tome nota para posibles futuras efemérides», incide.