Comparte tus fotos del portal de BelÃ©n en ABC de Sevilla

ABC de Sevilla ofrecerá a sus lectores la posibilidad de contar de primera mano cómo disfrutan de los belenes gracias a la campaña #MiBelenABCSev. A partir de este martes, este portal publicará las fotos que sus lectores envíen a través de sus perfiles en redes sociales, con las plataformas Twitter y Facebook como principales medios para convertir a los lectores y sus belenes en los verdaderos protagonistas de la Navidad.

Se irán publicando en una galería de imágenes las mejores instantáneas que nos hagan llegar nuestros lectores. Para participar no importa la calidad técnica de la fotografía, tan sólo basta con difundir tus mejores fotografías sobre los belenes que has visitado o el que has montado en tu casa a través de las redes sociales y compartirlas con los perfiles de ABC de Sevilla ya sea en Twitter o en Facebook.

Cuéntanos cuáles son tus belenes favoritos y comparte esos belenes que has visitado por Sevilla, por la provincia, por Andalucía o cualquier parte de España.

Cómo participar

Las imágenes se pueden enviar desde este martes 27 y hasta el viernes 30 a través de nuestros perfiles en redes sociales. Más concretamente, los usuarios de Facebook podrán adjuntar las imágenes directamente en nuestra página o incluyendo la etiqueta #MiBelénABCSev. Anímate y manda tus fotos para verlas publicadas en ABC de Sevilla.