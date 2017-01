El colapso del centro de salud de MallÃ©n no es Â«puntualÂ»

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Juan Bueno, visitó ayer el centro de salud de la calle Mallén junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, y ambos comprobaron el colapso y la masificación que sufre tras acoger también a los pacientes que hasta el momento recibían atención médica en Huerta del Rey.

Tras la visita, Bueno lamentó que «desde hace un año, hemos venido avisando de que la intención, ahora cumplida, de la Junta de Andalucía de cerrar Huerta del Rey era inequívoca y ahora la consumación de los hechos nos da la razón».

«Es triste que el Gobierno de Susana Díaz haya pasado por alto e ignorado, ya no, nuestra petición de que siguiera abierto Huerta del Rey, sino también las peticiones de los usuarios que llegaron a recoger más de 4.000 firmas para que esto no ocurriera». Sostiene que «el distrito Nervión no puede mantenerse sanitariamente con tan sólo dos centros de salud, Palmeritas y Mallén, pues el volumen de población de la zona así lo constata» y declara que es «imperante la necesidad de que se construya uno nuevo de manera urgente para que los más de 15.000 usuarios que eran atendidos en el ambulatorio cerrado y trasladados a otros vuelvan a contar con un centro de salud propio, acabando así con el colapso y la saturación que la falta de gestión socialista han propiciado en este comienzo de 2017».

De este modo, el PP de Sevilla volverá a pedir en el Parlamento la construcción de un tercer centro para dar la cobertura sanitaria suficiente a los vecinos de Nervión.

Por su parte, Alberto Díaz lamentó que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, «no se preocupe de verdad por la ciudad porque no ha ido ni una sola vez a preguntar por estos 15.000 sevillanos afectados por el cierre del ambulatorio de Huerta del Rey».

La masificación en el centro de salud de Mallén que ayer constató el PP ya fue verificada por ABC el pasado día 27, primera jornada del traslado oficial de los usuarios de Huerta del Rey pero en aquella ocasión la directora del distrito sanitario de Sevilla, María de los Ángeles Tarilonte, respondió diciendo que el hacinamiento fue «puntual» por los inconvenientes propios del primer día y que prueba de la ausencia de malestar entre los enfermos es que no hubo ninguna reclamación.

Además, Tarilonte recalcó que los residentes de Huerta del Rey pueden ir a otros ambulatorios que les sean más accesibles y que los más cercanos son los de El Porvenir y Las Palmeritas.