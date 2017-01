La Campana recibiÃ³ el aÃ±o con veladores

Los veladores de La Campana no han desaparecido con el nuevo año. Aunque el Ayuntamiento anunció que el 1 de enero de 2017 no habría ningún velador en esta céntrica zona y se reducirían mucho, entre un 40 en la avenida de la Constitución y un 20% en la calle San Fernando, lo cierto es que no había cambio alguno en ninguna de estas vías.

En el caso de La Campana, donde los establecimientos afectados son unas hamburgueserías de reconocidas cadenas y la confitería, los veladores ocupaban el mismo espacio que en días atrás. Los responsables de la confitería La Campana señalaron que estaban «a la espera», ya que, además de recoger firmas como una muestra simbóllica contra la supresión de los veladores, habían presentado alegaciones a la resolución municipal que les niega la renovación del permiso que les permite instalarlos.

Desde el Ayuntamiento explicaron que la resolución que hará que desaparezcan los veladores de La Campana y se reduzcan los de otras vías, se aprobó inicialmente en comisión ejecutiva y tras ella se abrió el pertinente período de alegaciones. Por lo tanto, hay que esperar a que se respondan todas las alegaciones presentadas por los hosteleros y a la aprobación definitiva de la resolución.

