El Ayuntamiento recomienda a los padres informarse de dÃ³nde van sus hijos de fiesta

Los padres deben informarse de dónde van sus hijos en la noche de fin de año. Lo ha recomendado el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, que hoy ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los progeniiores de hijos adolescentes ante la inminencia del fin de año y ha anunciado que extremerán los controles para evitar fiestas ilegales. Caberra ha insistido en que los padres se enteren, pregunten y miren para que tengan la seguridad de que el lugar donde acuden está legalizado.

En una rueda de prensa para explicar una operación contra las falsificaciones, Cabrera ha insistido en que el Ayuntamiento de Sevilla será «muy contundente» con los controles para evitar que se produzcan fiestas ilegales como las que el año pasado evitaron en polígonos industriales. Por eso ha insistido en que siguen con la campaña de control y de prevención en la que están haciendo hincapié, sobre todo, en examinar los locales para que cumplan todos los requisitos y también en el control de las entradas que se venden. Además el Ayuntamiento recuerda que en ocasiones anteriores han encontrado a menores consumiendo alcohol por lo que insiste en que serán «contundentes».

Según Cabrera, tienen el detalle de las fiestas que han solicitado licencias par su celebración y habrá dispositivos de seguridad, de la Policía Local, durante toda la noche de fin de año para controlar las fiestas que se celebran en Sevilla.

Por otra parte el servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, aconseja informarse con suficiente antelación de las medidas de seguridad, evacuación, autoprotección y del aforo permitido que ofrecen los promotores de las fiestas y cotillones que se organizan con motivo de la celebración del fin de año para garantizar la seguridad del evento.

Para prevenir situaciones de riesgo en las idas y venidas recomiendan tener en cuenta que las personas que hayan ingerido alcohol no deben conducir. De igual modo, las personas que tomen bebidas alcohólicas en la fiesta no deben manejar ningún vehículo para regresar a casa. La Junta de Andalucía recomienda como mejor solución optar por el transporte público o cualquier otra opción que evite la conducción si se ha ingerido alcohol o cualquier otra sustancia que imposibilite pilotar un vehículo.