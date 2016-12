Archivada en firme la causa contra el próximo jefe superior de Policía en Andalucía

La investigación que el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla estaba llevando a cabo contra el comisario de Policía Nacional José Antonio de la Rosa por unos hechos que ocurrieron cuando era director de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla ha sido definitivamente archivada en firme, por lo que De la Rosa ya tiene el expediente limpio para poder ser nombrado jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, cargo para el que ha sido elegido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Dicho nombramiento se producirá en las próximas semanas, como adelantó este periódico, por lo que el ministro tendrá en la cúpula policial andaluza a una persona con la que ha trabajado durante los últimos años, ya que el actual comisario de Sevilla Este fue director de Seguridad del Ayuntamiento cuando Zoido era alcalde.

José Antonio de la Rosa fue denunciado en aquella época por un policía local que pidió el traslado a la unidad de Transmisiones del cuerpo. El Ayuntamiento se lo denegó y este agente decidió acudir a los tribunales, concretamente a los juzgados de lo Contencioso Administrativo. El juez le dio la razón y ordenó a la administración local que reincorporara a esta persona en el puesto que había solicitado, por lo que el agente volvió a pedir su plaza en esta unidad aportando la sentencia. Se la entregó concretamente a De la Rosa, que dio traslado de la misma al director de recursos humanos de la Policía. Sin embargo, la medida no se adoptó y el policía afectado interpuso una denuncia por la vía penal acusando de prevaricación a los dos jefes municipales. El juzgado de instrucción número 11 abrió diligencias contras ambos y les tomó declaración en calidad de investigados.

Pero una vez practicadas todas las pruebas ha acordado el archivo de la causa. En una providencia de la juez Cristina Loma dictada el pasado día 20 de este mes, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada acuerda decretar el «sobreseimiento de la causa» y que, por tanto, se archiven las diligencias «sin más trámite». Esta resolución se produce como consecuencia de otra anterior de la Sección Séptima de la Audiencia en la que la sala entiende que no hay el menor indicio de responsabilidad penal en la actuación de ninguno de los dos cargos municipales, por lo que no es necesario continuar con el procedimiento. Es decir, no habrá ni siquiera juicio. La causa ha quedado sin efecto durante la propia instrucción.

Por lo tanto, José Antonio de la Rosa no tendrá ningún escollo para asumir el puesto que pretende asignarle el ministro, ya que el archivo de su imputación no admite siquiera recurso y, oficialmente, está libre de toda investigación judicial. Su nombramiento, no obstante, se producirá después de la Navidad, una vez que se hayan resuelto todos los trámites internos necesarios para hacerlo oficial. De la Rosa está especializado en unidades de Información, donde ha trabajado la mayor parte de su ya dilatada carrera policial.